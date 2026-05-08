sport background - green field in soccer stadium. ready for game in the midfield, 3D Illustration - Not a real stadium - a composition of several graphic elements.
Nyitókép: FotografieLink/Getty Images

Már tripla annyiba kerülnek a labdarúgó vb-döntő legdrágább jegyei

Infostart / MTI

A FIFA elnöke azzal indokolta a csúcsbelépők árának megháromszorozását, hogy a szövetség „a piachoz igazodik”, és az Egyesült Államokban engedélyezett a jegyek újraeladása, így maguktól is megdrágultak volna.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) tovább emelve megháromszorozta az árat, és immár 32 970 dollárban (10 millió forintban) határozta meg a legdrágább belépőért fizetendő összeget a nyári világbajnokság döntőjére.

A FIFA áprilisban közölte, hogy a decemberi csoportsorsolás után még „csupán” 8680 dolláros csúcsbelépők árát 10 990 dollárra növeli, az új bejelentés nyomán ennek már a háromszorosát kell fizetnie annak, aki a legjobb helyekről akarja nézni a torna utolsó mérkőzését július 19-én az East Rutherford-i MetLife Stadionban.

„A piachoz igazodunk” – védte meg a csillagászati összegeket Gianni Infantino, a FIFA elnöke egy kaliforniai konferencián. „Amerikában engedélyezett a jegyek újraeladása, és ha olcsóbban adnánk, ennek folytán akkor is felmenne az áruk, mire a szurkolókhoz kerülnek. Figyelembe kell venni, hogy itt már egy egyetemi mérkőzésre sem lehet 300 dollár alatt jegyet kapni. Lehet kínálni újraeladva kétmillió dollárért is belépőt a vb-döntőre, de ezt nem jelenti azt, hogy el is fog kelni. Ha mégis, akkor saját magam viszek az illetőnek hot dogot és kólát, hogy jól érezze magát” – utalt arra, hogy a hivatalos újraértékesítő oldalakon történő vásárlásokból a FIFA is részesül.

A június 14-én esedékes elődöntőre a texasi Arlingtonban 11 130, 4330, 3710 és 2705 dolláros jegyeket lehet vásárolni, míg másnap az atlantai Mercedes Benz Stadionba 10 635, 3545 és 2725 dollárért lehet bejutni.

A vb-t az Egyesült Államok 11 városában, valamint három mexikói és két kanadai helyszínen bonyolítják le június 11-től. A FIFA-t már eddig is sok kritika érte a belépők drasztikusan magas árai miatt, ezzel együtt a társrendező amerikaiak június 12-ei, Paraguay elleni első mérkőzésére – az inglewoodi SoFi Stadiumba - már csak a legdrágább, 2735 dollárba kerülő jegyek érhetők el. Ugyanez érvényes a torna nyitómérkőzésére, amelyet Mexikó és Szaúd-Arábia játszik majd Mexikóvárosban és a kanadaiak első csoportmeccsére, a Bosznia-Hercegovina elleni torontói összecsapásra.

Politikai földindulás Angliában, Starmer elismeri a fájdalmas eredményeket

A kormányzó Munkáspárt jelentős veszteségeit és a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök szerint az eddig megismert választási eredmények „fájdalmasak”, de nem gyengítik elkötelezettségét az általa megígért változások végrehajtására.
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
