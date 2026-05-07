2026. május 7. csütörtök Gizella
Fucsovics Márton a francia Gilles Simon ellen játszik a francia nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének első fordulójában a párizsi Roland Garros Stadionban 2021. május 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

Elmarad Fucsovics meccse Djokoviccsal

Infostart / MTI

Fucsovics Márton búcsúzott az első fordulóban a római salakpályás tenisztorna 8,2 millió euró (2,92 milliárd forint) összdíjazású férfi versenyében.

A világranglistán 57. magyar játékos még szerdán este kezdte el a selejtezőből feljutott horvát Dino Prizmic (79.) elleni mérkőzését, s miután a rivális 6:4-re megnyerte az első szettet, a folytatást csütörtökre halasztották.

A második játszmában egy-egy kihasználatlan bréklabdával jutottak el a felek Prizmic 4:3-as vezetéséig, ekkor azonban Fucsovics elvesztette az adogatását, így ellenfele a meccsért szerválhatott. Hamar két mérkőzéslabdához jutott, s már az elsőt kihasználva befejezte a két napon át tartó összecsapást.

Prizmic a következő fordulóban, a 64 között a harmadik helyen kiemelt, 24-szeres Grand Slam-győztes szerb Novak Djokoviccsal csap össze.

Eredmények:

férfiak, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

Dino Prizmic (horvát)-Fucsovics Márton 6:4, 6:3

korábban:

nők, 2. forduló (a 32 közé jutásért):

Elise Mertens (belga, 21.)-Udvardy Panna 6:4, 6:2

Három választást tartanak az Egyesült Királyságban – a szakértő szerint nagyon inog a miniszterelnök széke

Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában tanácsi választásokat tartanak csütörtökön. Gálik Zoltán az InfoRádióban azt mondta, egyes előrejelzések szerint akár 2000 képviselői mandátumot is veszíthet a Munkáspárt, aminek komoly következményei lehetnek Keir Starmerre nézve is. A Budapesti Corvinus Egyetem docense beszélt arról is, milyen esélyei lehetnek az egyre népszerűbb, Nigel Farege vezette Reform UK-nak.
Április közepén a Vas Vármegyei Kormányhivatal vizsgálatai megállapították, hogy a szombathelyi Oladi-plató városrész jelentős azbesztszennyezésben érintett. A referenciaértéket jócskán meghaladó szennyezésért egy ausztriai bányából származó kőzúzalék a felelős. Szombathely polgármestere arról számolt be, hogy akár egész Nyugat-Magyarország érintett lehet az azbesztszennyezésben, azóta pediga környező falvak mellett nagyobb városok, köztük Zalaegerszegen is emelkedett szennyezésről számoltak be. A rendkívül súlyos betegségekért felelős azbesztszennyezés az interneten is hatalmas érdeklődést váltott ki, ezért megnéztük, mit mutatnak a Google Trends számai a témában.

