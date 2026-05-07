Elmarad Fucsovics meccse Djokoviccsal

A világranglistán 57. magyar játékos még szerdán este kezdte el a selejtezőből feljutott horvát Dino Prizmic (79.) elleni mérkőzését, s miután a rivális 6:4-re megnyerte az első szettet, a folytatást csütörtökre halasztották.

A második játszmában egy-egy kihasználatlan bréklabdával jutottak el a felek Prizmic 4:3-as vezetéséig, ekkor azonban Fucsovics elvesztette az adogatását, így ellenfele a meccsért szerválhatott. Hamar két mérkőzéslabdához jutott, s már az elsőt kihasználva befejezte a két napon át tartó összecsapást.

Prizmic a következő fordulóban, a 64 között a harmadik helyen kiemelt, 24-szeres Grand Slam-győztes szerb Novak Djokoviccsal csap össze.

Eredmények:

férfiak, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

Dino Prizmic (horvát)-Fucsovics Márton 6:4, 6:3

korábban:

nők, 2. forduló (a 32 közé jutásért):

Elise Mertens (belga, 21.)-Udvardy Panna 6:4, 6:2