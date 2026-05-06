Újabb komoly nemzetközi elismerésben részesült a Hungaroring

A fenntartható fejlődés az autósportban is a legfontosabb témák közé tartozik: a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) egy, kettő vagy három csillaggal minősíti a versenypályákat annak fényében, hogy milyen szintet értek el a fenntarthatóságban. A mogyoródi versenypálya most megkapta a legmagasabb fokozatot, a három csillagot – közölte honlapján a Hungaroring Sport Zrt.

Az értékelés során a fenntarthatóság komplex, átfogó területe került a fókuszba: a Stratégiai Fejlesztési Projektnek köszönhetően megújult Hungaroring napi működése, a létesítményüzemeltetés, a rendezvényszervezés. Ezeket a területeket vették górcső alá a környezetvédelmi célok és folyamatok aspektusából, úgy, mint energia, hulladék, víz, talajszennyezés, beszerzési folyamatok, levegőminőség.

A Hungaroringnek pályáznia kellett a csillagokra, a működést igazoló dokumentumokat kellett online benyújtani, helyszíni és online audit során beszámolni az előrehaladásról. Szerdán megszületett az eredmény: a magyar versenypálya megkapta a háromcsillagos FIA környezetvédelmi akkreditációt.

„Az utóbbi hónapokban nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy megszerezzük a háromcsillagos minősítést. Nagy segítséget jelentett számunkra, hogy az FIA és fenntarthatósági csapata folyamatosan figyelemmel kísérte a munkánkat, és segített a jó irányok megtalálásában. Számunkra ugyanis nem csupán a három csillag fontos, hanem maga a fenntarthatóság is, igyekszünk a lehető legtöbbet tenni az ügy érdekében” – nyilatkozta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.