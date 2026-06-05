Lőrincz Helga vezeti a tulajdon-visszaszolgáltatási hatóságot Romániában

A román kormány alárendeltségébe tartozó Országos Tulajdon-visszaszolgáltatási Hatóság (ANRP) a kommunista rezsim által jogtalanul elkobzott ingatlanok és földterületek természetbeni visszaszolgáltatását, illetve az egykori tulajdonosok kártérítését koordinálja és felügyeli.

A kormányfői döntés csütörtökön jelent meg a hivatalos közlönyben, eszerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa államtitkári rangban vezeti az állami szakhatóságot. A közlönyben a miniszterelnök azon határozatát is közzétették, melyben a hatóság korábbi vezetőjét, Cristina Florentina Stancát felmentette tisztségéből. Ő 2022 márciusa óta állt az állami intézmény élén.

Lőrincz Helga a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) egyik legismertebb szórványbeli politikusa.

Több tisztséget is betölt a szövetségen belül: az RMDSZ miniparlamentjének számító Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) alelnöke, a Belső Erdélyi Regionális Önkormányzati Tanács elnökségi tagja és az RMDSZ Nőszervezetének Közép-Erdélyért felelős alelnöke.

Emellett nagyenyedi önkormányzati képviselő, 2016 és 2024 között két cikluson keresztül a Fehér megyei város alpolgármestere volt. Alpolgármestersége alatt újult meg európai uniós forrásokból a 13 százalékos magyarsággal rendelkező kisváros két reprezentatív épülete, a Bethlen Gábor Kollégium és a református vártemplom. A dél-erdélyi szórványmegye legfontosabb magyar rendezvénysorozatának, a Fehér Megyei Magyar Napoknak a kezdeményezője és főszervezője.