2026. április 29. szerda Péter
Nyitókép: Pixabay

Meghalt Domján Árpád, az '56-os „véres meccs” tanúja

Infostart

Április 27-én, 92 éves korában meghalt Domján Árpád válogatott vízilabdázó.

Legjobb eredménye egy akkor még kifejezetten értékesnek számító főiskolai világbajnoki arany 1955-ből; a nagycsapatban négyszer szerepelt, tagja volt az 1956-os melbourne-i játékokra utazó keretnek, bár ebben saját bevallása szerint elsősorban szerelme, az úszócsapat egyik legnagyobb sztárja, Szőke Kató játszott szerepet, aki kijelentette, hogy nélküle nem hajlandó útra kelni – olvasható a waterpolo.hu közösségi oldalán.

Mint írják, Domján Árpád tehetséges ifjú játékosnak számított, Rajki Béla azonban sem őt, sem Martin Miklóst nem szerepeltette végül a mérkőzéseken (akkoriban csere nélkül kellett a mindenkori kezdőhetesnek végigjátszania a találkozókat), így nem lett olimpiai bajnok; ugyanakkor mégiscsak élő tanúja volt a vízilabda-történelem egyik legemlékezetesebb mérkőzésének, a véres jelenettel zárult magyar–szovjet összecsapásnak.

Melbourne-ből másokhoz hasonlóan az Egyesült Államokba utazott és ott telepedett le (életkoránál fogva a következő olimpiai ciklusban válhatott volna igazán a csapat erősségévé); kint később feleségül is vette Szőke Katót, majd rendkívül sikeres építész lett, aki Los Angeles legelegánsabb negyedében, Beverly Hillsben lakott – itt is érte a halál április 27-én.

gyász

vízilabda

válogatott

halálhír

vízilabdázó

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
 

Részben az új kormány uniós tárgyalásaihoz igazítja a Richter az osztalékfizetés rendjét

125 éves múlttal 100 országban van jelen a Richter Gedeon Gyógyszergyár. A vállalat árbevétele 2025-ben elérte a 2,3 milliárd eurót, amelynek 93 százaléka nem Magyarországról származik – mondta a társaság rendes éves közgyűlésén Vizi E. Szilveszter, a Richter igazgatósági elnöke. A vállalat vezérigazgatója, Orbán Gábor pedig bejelentette: idén a tavalyi adózott eredmény után 120 milliárd forint osztalékot fizetnek, de a Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványi részvényesek számára.
Visszadobta Trump a békeajánlatot - Más eszközhöz nyúl az elnök, a katonai műveletek is asztalon vannak

Elutasította Donald Trump amerikai elnök Irán békeajánlatát és inkább a perzsa állam elleni blokád fenntartását részesíti előnyben, miközben katonai műveleteket is tervez - jelentette az Axios.

Meghátrálni látszanak az amerikaiak adóügyben: mégsem lesz pénzügyi csőd a vébé a résztvevőknek?

A FIFA az utolsó pillanatban harcolhatja ki a szövetségi adómentességet mind a 48 résztvevő nemzeti szövetség számára a nyári világbajnokságra.

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

The 45-year-old suspect has a history of serious violence and mental health issues, police say. They also say he attempted to stab officers while being arrested.

