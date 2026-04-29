Meghalt Domján Árpád, az '56-os „véres meccs” tanúja

Legjobb eredménye egy akkor még kifejezetten értékesnek számító főiskolai világbajnoki arany 1955-ből; a nagycsapatban négyszer szerepelt, tagja volt az 1956-os melbourne-i játékokra utazó keretnek, bár ebben saját bevallása szerint elsősorban szerelme, az úszócsapat egyik legnagyobb sztárja, Szőke Kató játszott szerepet, aki kijelentette, hogy nélküle nem hajlandó útra kelni – olvasható a waterpolo.hu közösségi oldalán.

Mint írják, Domján Árpád tehetséges ifjú játékosnak számított, Rajki Béla azonban sem őt, sem Martin Miklóst nem szerepeltette végül a mérkőzéseken (akkoriban csere nélkül kellett a mindenkori kezdőhetesnek végigjátszania a találkozókat), így nem lett olimpiai bajnok; ugyanakkor mégiscsak élő tanúja volt a vízilabda-történelem egyik legemlékezetesebb mérkőzésének, a véres jelenettel zárult magyar–szovjet összecsapásnak.

Melbourne-ből másokhoz hasonlóan az Egyesült Államokba utazott és ott telepedett le (életkoránál fogva a következő olimpiai ciklusban válhatott volna igazán a csapat erősségévé); kint később feleségül is vette Szőke Katót, majd rendkívül sikeres építész lett, aki Los Angeles legelegánsabb negyedében, Beverly Hillsben lakott – itt is érte a halál április 27-én.