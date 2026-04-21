Michelisz Norbert, a túraautó világsorozat idei bajnoka szezonértékelő sajtótájékoztatóján a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban 2024. november 19-én.
Eldőlt Michelisz Norbert jövője

Michelisz Norbert az idén is a BRC Hyundai N Squadra Corse színeiben versenyez a TCR World Tour túraautós sorozatban.

A 41 éves pilóta kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy marad eddigi csapatánál.

„Sokat várok ettől a szezontól, mert a tesztek nagyon jól sikerültek, és komoly előrelépést tettünk teljesítményben. Ezért most olyan izgatott vagyok, mint gyerekként karácsony előtt. Erősnek és magabiztosnak érzem magam” – közölte Michelisz.

„Nagy öröm nekem, hogy továbbra is a Hyundai Elantra N TCR-t vezethetem. Továbbra is a spanyol Mikel Azcona a csapattársam, aki a legjobbat hozza ki belőlem. Még mindig sikerre éhes vagyok, szeretnék a csapattal újra nagy dolgokat elérni. Az ösztöneim azt súgják, hogy az élmezőnyben lehetünk. Tele vagyok energiával, és alig várom a versenyeket.”

A magyar versenyző 2019-ben megnyerte a túraautó-világkupát, 2023-ban és a 2024-ben pedig a TCR World Touron diadalmaskodott, tavaly a nyolcadik helyen zárt.

A TCR World Tour nyolc állomásból és húsz futamból álló idénye május 8-án kezdődik Misanóban.

Érthető, hogy miért titulálták balliberálisnak a Tiszát a kormánypártok, ahogy annak is jó oka van, hogy a végül győztes formáció lényegében a párt vezetőjének személyén kívül szinte semmilyen kártyáját nem terítette ki – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.
 

