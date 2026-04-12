Világbajnoki résztvevők lettek magyar lányok

Jakab Máté szövetségi kapitány együttese, azaz Börödy Vivien, Tóth Franka, Dávid Mia és Szerencsés Tamara 21-13-ra verte a rendezők legjobbjait, a nemzeti csapat legjobbja a 13 pontos Böröndy lett.

Jakab Máté szövetségi kapitány együttese, azaz Börödy Vivien, Tóth Franka, Dávid Mia és Szerencsés Tamara a szombati csoportküzdelmek során előbb 21-18-ra verte Egyiptomot, majd hosszabbítás után, óriási csatában 16-15-re legyőzte Litvániát. Ezzel az A jelű trió első helyezettjeként jutott tovább a rájátszásba, ahol a vasárnapi folytatásban a B csoport másodikjával, azaz a házigazda Szingapúrral szállt szembe.

A két válogatott történetének az első találkozóján a hangszerekkel felszerelt hazai szurolók igazi kupahangulatot teremtettek, s talán ennek volt köszönhető, hogy a rendezők remekül kezdtek. A tavalyi Európa-bajnokságon negyeddöntős magyarok 5-4-nél vették át a vezetést Böröndy révén, majd 8-8 után óriási menetelésbe kezdtek. A szingapúriak egy pontjára kilencet dobtak, Tóth kiválóan teljesített a palánk alatt, és a Litvánia ellen győztes kosarat dobó Szerencsés is fontos pontokat szerzett. A csapat legjobbja azonban továbbra is a Sopron Basketet erősítő Böröndy volt, aki a távolról és közelről sem hibázott, s végül az ő két büntetőjével alakult ki a végeredmény, ekkor még 49 másodperc lett volna hátra a meccsből.

"Azért tértem vissza a 3x3-ba, mert már nagyon hiányzott ez a hangulat"

- mondta nevetve a mérkőzés hőse, aki 13 ponttal vette ki a részét a sikerből. "Ez az első torna, amelyen ebben a felállásban játszottunk, tegnap vívtuk az első tétmeccsünket néhány közös edzés után. Mindenki száz százalékot nyújtott és keményen dolgozott, ennek most megvan a gyümölcse" - tette hozzá.

Jakab Máté azzal kezdte a nyilatkozatát, hogy alighanem a litvánok elleni hosszabbításos diadal volt a kulcsmeccs a selejtezőtornán.

"Szerintem a játékosok életük legkimerítőbb hosszabbítását vívták, drámai végjáték volt, és minden bizonnyal az is közrejátszott a higgadtságunkban, hogy szerda óta remek edzőmeccseket tudtunk itt játszani. A jól sikerült felkészülés alapozta meg ezt a három győztes mérkőzést, nagyon büszke vagyok a csapatomra. Arra pedig végképp nem számítottam, hogy azután, hogy a csoportunkban három pont volt a legnagyobb különbségű győzelem, éppen az elődöntőben játsszuk a legkönnyebb meccsünket" - mondta a kapitány, hozzátéve, hogy a keret várhatóan május végén találkozik újra.

A vb-nek június 1. és 7. között Varsó ad otthont.