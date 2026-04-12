Böröndy Vivien a nők 3x3-as változatú, Magyarország - Csehország kosárlabda-mérkőzésén a II. Európa Játékokon a minszki Pavlova Arénában 2019. június 21-én. A magyar válogatott 20-19-re kikapott.
Világbajnoki résztvevők lettek magyar lányok

A magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatott legyőzte a házigazda Szingapúrt vasárnap a világbajnoki selejtezőtorna rájátszásában, így kijutott a júniusi vb-re.

Jakab Máté szövetségi kapitány együttese, azaz Börödy Vivien, Tóth Franka, Dávid Mia és Szerencsés Tamara 21-13-ra verte a rendezők legjobbjait, a nemzeti csapat legjobbja a 13 pontos Böröndy lett.

Jakab Máté szövetségi kapitány együttese, azaz Börödy Vivien, Tóth Franka, Dávid Mia és Szerencsés Tamara a szombati csoportküzdelmek során előbb 21-18-ra verte Egyiptomot, majd hosszabbítás után, óriási csatában 16-15-re legyőzte Litvániát. Ezzel az A jelű trió első helyezettjeként jutott tovább a rájátszásba, ahol a vasárnapi folytatásban a B csoport másodikjával, azaz a házigazda Szingapúrral szállt szembe.

A két válogatott történetének az első találkozóján a hangszerekkel felszerelt hazai szurolók igazi kupahangulatot teremtettek, s talán ennek volt köszönhető, hogy a rendezők remekül kezdtek. A tavalyi Európa-bajnokságon negyeddöntős magyarok 5-4-nél vették át a vezetést Böröndy révén, majd 8-8 után óriási menetelésbe kezdtek. A szingapúriak egy pontjára kilencet dobtak, Tóth kiválóan teljesített a palánk alatt, és a Litvánia ellen győztes kosarat dobó Szerencsés is fontos pontokat szerzett. A csapat legjobbja azonban továbbra is a Sopron Basketet erősítő Böröndy volt, aki a távolról és közelről sem hibázott, s végül az ő két büntetőjével alakult ki a végeredmény, ekkor még 49 másodperc lett volna hátra a meccsből.

"Azért tértem vissza a 3x3-ba, mert már nagyon hiányzott ez a hangulat"

- mondta nevetve a mérkőzés hőse, aki 13 ponttal vette ki a részét a sikerből. "Ez az első torna, amelyen ebben a felállásban játszottunk, tegnap vívtuk az első tétmeccsünket néhány közös edzés után. Mindenki száz százalékot nyújtott és keményen dolgozott, ennek most megvan a gyümölcse" - tette hozzá.

Jakab Máté azzal kezdte a nyilatkozatát, hogy alighanem a litvánok elleni hosszabbításos diadal volt a kulcsmeccs a selejtezőtornán.

"Szerintem a játékosok életük legkimerítőbb hosszabbítását vívták, drámai végjáték volt, és minden bizonnyal az is közrejátszott a higgadtságunkban, hogy szerda óta remek edzőmeccseket tudtunk itt játszani. A jól sikerült felkészülés alapozta meg ezt a három győztes mérkőzést, nagyon büszke vagyok a csapatomra. Arra pedig végképp nem számítottam, hogy azután, hogy a csoportunkban három pont volt a legnagyobb különbségű győzelem, éppen az elődöntőben játsszuk a legkönnyebb meccsünket" - mondta a kapitány, hozzátéve, hogy a keret várhatóan május végén találkozik újra.

A vb-nek június 1. és 7. között Varsó ad otthont.

A választásra jogosultak 66,01 százaléka, 4 968 713 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig. Sosem volt még ilyen.
 

Az országos átlagot meghaladó választói aktivitás és az átjelentkezők magas száma miatt jelentős várakozási idő alakult ki több szavazókörben. Budakalászon nemzetközi megfigyelők előtt rögzítettek adminisztrációs hibát, míg Budapest több kerületében a parkolás és a bejutás is nehézségekbe ütközik.
 

Megakadtak az amerikai-iráni béketárgyalások: a több mint húszórás iszlámábádi egyeztetés végül megállapodás nélkül zárult, az amerikai delegáció pedig vasárnap hajnalban el is hagyta a helyszínt. Washington szerint Teherán nem volt hajlandó egyértelmű kötelezettséget vállalni arra, hogy lemond az atomfegyver megszerzéséről, miközben Irán az amerikai követeléseket túlzónak nevezte. J. D. Vance közölte, hogy az Egyesült Államok egy „végső és legjobb ajánlatot" hátrahagyott, amelyre még várják az iráni választ. Közben újabb feszültséget keltett, hogy amerikai hadihajók haladtak át a Hormuzi-szoroson, illetve Washington megkezdte az aknamentesítés előkészítését, amit Teherán több ponton vitat. Benjamin Netanjahu eközben világossá tette: Izrael folytatja a harcot Iránnal és annak szövetségeseivel szemben.

