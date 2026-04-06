Visszatér egy kajakozó olimpiai bajnokunk – „A legjobb edzés a versenyzés”

Tótka Sándor kajakos 2021-ben, Tokióban a férfi egyesek 200 méteres számában olimpiai bajnok lett, míg a 2024-es párizsi ötkarikás játékokon Nádas Bencével ezüstöt szerzett K–2 500 méteren. Nádas Bence az év elején Dél-Afrikában edzőtáborozott, majd a dunavarsányi olimpiai központban folytatta a felkészülést az idei versenyszezonra. Társa, Tótka Sándor pedig egy év pihenő után visszatér a versenyzéshez, és terveik szerint az áprilisi, hazai válogatóversenyen újra együtt indulnak párosban.

Tótka Sándor az InfoRádióban elmondta: szeptember végén kezdett el újra edzeni, és őszintén bevallotta, hogy volt már jobb felkészülése, illetve téli alapozása. Hozzátartozik a tényekhez, hogy tavaly ősszel kétszer egy hetet ki kellett hagynia betegség miatt. Később Sevillában edzőtáborozott, ami saját bevallása nagyon jól sikerült, de a csapat fele lebetegedett, és az UTE olimpiai bajnoka akkor sem úszta meg, ő is kidőlt a sorból. Ezek a kihagyások, betegségek természetesen hátráltatták a felkészülését, ráadásul amikor Nádas Bencéék három héten át Dél-Afrikában alapoztak, ő itthon edzett, és amikor 2 fokban evezett, újabb betegség döntötte le a lábáról.

A kétszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok kajakos érezte is, hogy némi hátrányban van a többiekhez képest, amikor ők hazatértek a meleg égövi edzőtáborból. Ugyanakkor volt haszna is annak, hogy itthon hideg időben edzett, mert

az elmúlt hetekben azt vette észre, hogy őt nem gyötri meg ez az idő annyira, mint a csapattársait, akik korábban meleg éghajlaton készültek.

Tótka Sándor most már azt érzi, hétről hétre egyre jobb és gyorsabb. Őszintén bevallotta, kicsit tart attól, hogy túl közel van az áprilisi válogató, mert nem biztos, hogy élete legjobb formájában lesz akkor, de bízik benne, hogy a teljesítménye elég lesz arra, hogy számításba vegyék a nevét a válogatottnál valamelyik csapathajóban, vagyis párosban vagy négyesben. Úgy gondolja,

még a világkupa-versenyek előtt lesz elég ideje edzeni, és akkor megfelelő állapotban állhat rajthoz az év legfontosabb versenyein: a júniusi, portugáliai Európa-bajnokságon, illetve az augusztusi, lengyelországi világbajnokságon.

Az olimpiai bajnok nagyon várja már, hogy újra bizonyíthasson nemzetközi versenyeken is. Kellően motivált és megvan benne az ilyenkor elengedhetetlen éhség. Elsősorban magának akarja megmutatni, hogy újra vissza tudja küzdeni magát a világ legjobbjai közé, és számolni kell vele.

Tótka Sándor július végén tölti be a 32. életévét, és mint fogalmazott, egyre inkább érzi, hogy a teste öregszik, a motivációval viszont nincs semmi gondja. Azt gondolja,

a hazai mezőnyben jelenleg nincs más, akinek annyi csapathajós tapasztalata lenne, mint neki.

Bízik benne, hogy ha a válogató jól sikerül, akkor hasznos tagja tud lenni valamelyik egységnek. Kiemelte, hogy a magyar válogatott tagjai tavaly nagyon magasra tették a mércét, így nem lesz egyszerű dolga, de ígérete szerint nagyon igyekezni fog.

Az UTE kajakosa reméli, hogy az idei két fő világversenyen sikerül majd érmeket szerezni, lehetőleg a legfényesebbet. A kajak-kenu sportágban új ranglistarendszert vezettek be, és a férfi kajakosok között az első hatban jelenleg öt magyar van a világranglistán. Tótka Sándor alapvetően örül az új rendszernek, mert imád versenyezni, és ahogy mondta, „a legjobb edzés a versenyzés”. Megjegyezte: ha rajta múlna, még több versennyel bővítené a programot, de szerinte az izgalom ebben a szisztémában is garantált lesz.

A párizsi olimpián 500 méteren ezüstérmes Tótka Sándor és Nádas Bence hosszú idő után a héten ültek újra egy hajóban. Nagy volt az összhang, ami meg is lepte őket, hiszen azért elég régen edzettek együtt utoljára. „Úgy éreztük, mintha tegnap lett volna a párizsi olimpia, elképesztően jól ment a mostani páros edzés. Bár 6 m/sec oldalszél volt, ami a kajakosoknak egyáltalán nem kedvez, ennek ellenére nagyon magabiztosan tudtunk menni. Bence továbbra is nagyon jól sztrókolja az egységet, nagyon kényelmes mögötte evezni. Azt szoktam mondani, még a hülye is tud mögötte evezni. Igazából egyszerű dolgom van, nagyon szuper volt. Mindenképpen izgalmas lesz a válogató, már nagyon várom” – fogalmazott az olimpiai bajnok kajakos.