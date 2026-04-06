ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.73
usd:
330.37
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tótka Sándor olimpiai bajnok kajakos a vízen.
Nyitókép: Facebook/UTE Kajak-kenu Szakosztály

Visszatér egy kajakozó olimpiai bajnokunk – „A legjobb edzés a versenyzés”

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Az UTE kajakosa tavaly nem versenyzett, az őszi és a téli felkészülését pedig betegségek hátráltatták. Bár úgy érzi, hátrányban van a többiekhez képest, bízik benne, hogy a világkupa-versenyekre már jobb formában lesz. A kétszeres világbajnok az InfoRádióban elmondta: a hazai mezőnyben jelenleg nincs más, akinek annyi csapathajós tapasztalata lenne, mint neki, ezért reméli, hogy szerepet kap majd az idei világversenyeken.

Tótka Sándor kajakos 2021-ben, Tokióban a férfi egyesek 200 méteres számában olimpiai bajnok lett, míg a 2024-es párizsi ötkarikás játékokon Nádas Bencével ezüstöt szerzett K–2 500 méteren. Nádas Bence az év elején Dél-Afrikában edzőtáborozott, majd a dunavarsányi olimpiai központban folytatta a felkészülést az idei versenyszezonra. Társa, Tótka Sándor pedig egy év pihenő után visszatér a versenyzéshez, és terveik szerint az áprilisi, hazai válogatóversenyen újra együtt indulnak párosban.

Tótka Sándor az InfoRádióban elmondta: szeptember végén kezdett el újra edzeni, és őszintén bevallotta, hogy volt már jobb felkészülése, illetve téli alapozása. Hozzátartozik a tényekhez, hogy tavaly ősszel kétszer egy hetet ki kellett hagynia betegség miatt. Később Sevillában edzőtáborozott, ami saját bevallása nagyon jól sikerült, de a csapat fele lebetegedett, és az UTE olimpiai bajnoka akkor sem úszta meg, ő is kidőlt a sorból. Ezek a kihagyások, betegségek természetesen hátráltatták a felkészülését, ráadásul amikor Nádas Bencéék három héten át Dél-Afrikában alapoztak, ő itthon edzett, és amikor 2 fokban evezett, újabb betegség döntötte le a lábáról.

A kétszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok kajakos érezte is, hogy némi hátrányban van a többiekhez képest, amikor ők hazatértek a meleg égövi edzőtáborból. Ugyanakkor volt haszna is annak, hogy itthon hideg időben edzett, mert

az elmúlt hetekben azt vette észre, hogy őt nem gyötri meg ez az idő annyira, mint a csapattársait, akik korábban meleg éghajlaton készültek.

Tótka Sándor most már azt érzi, hétről hétre egyre jobb és gyorsabb. Őszintén bevallotta, kicsit tart attól, hogy túl közel van az áprilisi válogató, mert nem biztos, hogy élete legjobb formájában lesz akkor, de bízik benne, hogy a teljesítménye elég lesz arra, hogy számításba vegyék a nevét a válogatottnál valamelyik csapathajóban, vagyis párosban vagy négyesben. Úgy gondolja,

még a világkupa-versenyek előtt lesz elég ideje edzeni, és akkor megfelelő állapotban állhat rajthoz az év legfontosabb versenyein: a júniusi, portugáliai Európa-bajnokságon, illetve az augusztusi, lengyelországi világbajnokságon.

Az olimpiai bajnok nagyon várja már, hogy újra bizonyíthasson nemzetközi versenyeken is. Kellően motivált és megvan benne az ilyenkor elengedhetetlen éhség. Elsősorban magának akarja megmutatni, hogy újra vissza tudja küzdeni magát a világ legjobbjai közé, és számolni kell vele.

Tótka Sándor július végén tölti be a 32. életévét, és mint fogalmazott, egyre inkább érzi, hogy a teste öregszik, a motivációval viszont nincs semmi gondja. Azt gondolja,

a hazai mezőnyben jelenleg nincs más, akinek annyi csapathajós tapasztalata lenne, mint neki.

Bízik benne, hogy ha a válogató jól sikerül, akkor hasznos tagja tud lenni valamelyik egységnek. Kiemelte, hogy a magyar válogatott tagjai tavaly nagyon magasra tették a mércét, így nem lesz egyszerű dolga, de ígérete szerint nagyon igyekezni fog.

Az UTE kajakosa reméli, hogy az idei két fő világversenyen sikerül majd érmeket szerezni, lehetőleg a legfényesebbet. A kajak-kenu sportágban új ranglistarendszert vezettek be, és a férfi kajakosok között az első hatban jelenleg öt magyar van a világranglistán. Tótka Sándor alapvetően örül az új rendszernek, mert imád versenyezni, és ahogy mondta, „a legjobb edzés a versenyzés”. Megjegyezte: ha rajta múlna, még több versennyel bővítené a programot, de szerinte az izgalom ebben a szisztémában is garantált lesz.

A párizsi olimpián 500 méteren ezüstérmes Tótka Sándor és Nádas Bence hosszú idő után a héten ültek újra egy hajóban. Nagy volt az összhang, ami meg is lepte őket, hiszen azért elég régen edzettek együtt utoljára. „Úgy éreztük, mintha tegnap lett volna a párizsi olimpia, elképesztően jól ment a mostani páros edzés. Bár 6 m/sec oldalszél volt, ami a kajakosoknak egyáltalán nem kedvez, ennek ellenére nagyon magabiztosan tudtunk menni. Bence továbbra is nagyon jól sztrókolja az egységet, nagyon kényelmes mögötte evezni. Azt szoktam mondani, még a hülye is tud mögötte evezni. Igazából egyszerű dolgom van, nagyon szuper volt. Mindenképpen izgalmas lesz a válogató, már nagyon várom” – fogalmazott az olimpiai bajnok kajakos.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Visszatér egy kajakozó olimpiai bajnokunk – „A legjobb edzés a versenyzés”

kajak

olimpiai bajnok

visszatérés

betegség

edzőtábor

tótka sándor

válogató

nádas bence

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tényleg jön a drágább kütyük kora, vagy múlófélben a memória-pánik?

Tényleg jön a drágább kütyük kora, vagy múlófélben a memória-pánik?

Néhány hete még úgy tűnt: az AI-forradalom miatt tartósan drágábbak lesznek a számítógépek, telefonok és minden, amiben memória van. Március végére azonban váratlan fordulat látszik kibontakozni – egyes DDR5 memóriák ára látványosan esni kezdett. Akkor most elmaradt a „RAMageddon” vagy csak rövid időre lélegezhetünk fel?
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Itt a Kreml bejelentése a Török Áramlat elleni szabotázsakció kapcsán

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Az Egyesült Államok, Irán és több regionális közvetítő egy 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal, miközben vasárnap éjjel újabb súlyos légicsapások érték Iránt, többek között lakossági célpontokat. Ráadásul a korábban meghatározott ultimátum a Hormuzi-szoros újranyitására kedden lejár. Teherán eközben továbbra is az elrettentés politikáját követi, és minden további támadásra azonnali válaszcsapást ígért. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kikerülhetetlen katasztrófa felé robog az angol foci: súlyos bajban van sok klub, de mi a megoldás?

Kikerülhetetlen katasztrófa felé robog az angol foci: súlyos bajban van sok klub, de mi a megoldás?

Az angol másodosztály, a Championship klubjai az elmúlt tíz évben összesen több mint 3 milliárd angol fontos veszteséget halmoztak fel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel attacks major Iranian petrochemical site after Trump's infrastructure threats

Israel attacks major Iranian petrochemical site after Trump's infrastructure threats

Israel claims the site produces half of Iran's petrochemical output. The Israeli attack follows Donald Trump threatening more US attacks if the Strait of Hormuz is not open by Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 6. 13:05
Durva verekedés tört ki a focimeccsen
2026. április 6. 12:13
Karriercsúcsra ugrott a magyar sportolónő
×
×