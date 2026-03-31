Az ukrán fiatalok simán elintéztek a magyarokat

Magyarország-Ukrajna 1-2 (0-1). Gólszerzők: Dénes (95.), illetve Piscsur (26.), Szincsuk (69.)

A magyar válogatott Szélesi Zoltán irányításával kezdte meg a sorozatot, és három döntetlen után legutóbb, novemberben kikapott itthon a horvátoktól. Az Újpest vezetőedzőjévé kinevezett szakvezetőt időközben Németh Antal váltotta.

Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett keddi mérkőzésen a magyaroknak győzniük kellett volna ahhoz, hogy maradjon reális esélyük az Eb-szereplés kiharcolására.

Az első fél órában az ukránok játszottak veszélyesebben,

az ETO FC-ben légióskodó Piscsur révén a 26. percben fejesgóllal vezetést is szereztek,

de emellett is akadt helyzetük, Pécsi Ármin bravúrjaira is szükség volt, hogy ne legyen nagyobb a különbség. A félidő utolsó harmadában a hazai együttes határozottabban törekedett ellenfele kapuja előterébe jutni és helyzetet kialakítani.

A szünet után bátrabban játszott a magyar csapat, Gruber az 54. percben szépen fejelt kapura, Popovics, a Kisvárda játékosa azonban látványos vetődéssel védett. Hiába volt lendületesebb, határozottabb ebben az időszakban a hazai válogatott, egy ellentámadásnál Szincsuk a tizenhatoson kívülről kilőtte a jobb alsó sarkot, ezzel - mint később kiderült - eldöntötte a mérkőzést. A ráadásban Pécsi még ziccerben mentett, majd Dénes szépített közvetlenül a lefújás előtt.

Az állás: 1. Törökország 11 pont/5 mérkőzés, 2. Horvátország 10/4, 3. Ukrajna 8/6, 4. Magyarország 3/5, 5. Litvánia 2/6

A magyarok a következő fordulóban, szeptember 26-án az horvátok vendégeként lépnek majd pályára.

Az ősszel záruló selejtezősorozat végén a kilenc csoport első helyezettje, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos kontinenstornára, a további második helyezettek pedig pótselejtezőn kapnak esélyt az Eb-részvétel kiharcolására.