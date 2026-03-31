2026. március 31. kedd
Klausz Milán (j) és Gruber Zsombor (j2), valamint az ukrán Makszim Melnicsenko (b2) a labdarúgó U21-es Európa-bajnokság selejtezõjének H csoportjában játszott Magyarország - Ukrajna mérkõzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2026. március 31-én.
Nyitókép: Bodnár Boglárka

Az ukrán fiatalok simán elintéztek a magyarokat

Infostart / MTI

A magyar U21-es labdarúgó-válogatott házigazdaként vereséget szenvedett az ukránoktól az Európa-bajnoki selejtezősorozat keddi játéknapján, ezzel még messzebb került attól, hogy ott legyen a jövő évi kontinenstornán.

Magyarország-Ukrajna 1-2 (0-1). Gólszerzők: Dénes (95.), illetve Piscsur (26.), Szincsuk (69.)

A magyar válogatott Szélesi Zoltán irányításával kezdte meg a sorozatot, és három döntetlen után legutóbb, novemberben kikapott itthon a horvátoktól. Az Újpest vezetőedzőjévé kinevezett szakvezetőt időközben Németh Antal váltotta.

Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett keddi mérkőzésen a magyaroknak győzniük kellett volna ahhoz, hogy maradjon reális esélyük az Eb-szereplés kiharcolására.

Az első fél órában az ukránok játszottak veszélyesebben,

az ETO FC-ben légióskodó Piscsur révén a 26. percben fejesgóllal vezetést is szereztek,

de emellett is akadt helyzetük, Pécsi Ármin bravúrjaira is szükség volt, hogy ne legyen nagyobb a különbség. A félidő utolsó harmadában a hazai együttes határozottabban törekedett ellenfele kapuja előterébe jutni és helyzetet kialakítani.

A szünet után bátrabban játszott a magyar csapat, Gruber az 54. percben szépen fejelt kapura, Popovics, a Kisvárda játékosa azonban látványos vetődéssel védett. Hiába volt lendületesebb, határozottabb ebben az időszakban a hazai válogatott, egy ellentámadásnál Szincsuk a tizenhatoson kívülről kilőtte a jobb alsó sarkot, ezzel - mint később kiderült - eldöntötte a mérkőzést. A ráadásban Pécsi még ziccerben mentett, majd Dénes szépített közvetlenül a lefújás előtt.

Az állás: 1. Törökország 11 pont/5 mérkőzés, 2. Horvátország 10/4, 3. Ukrajna 8/6, 4. Magyarország 3/5, 5. Litvánia 2/6

A magyarok a következő fordulóban, szeptember 26-án az horvátok vendégeként lépnek majd pályára.

Az ősszel záruló selejtezősorozat végén a kilenc csoport első helyezettje, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos kontinenstornára, a további második helyezettek pedig pótselejtezőn kapnak esélyt az Eb-részvétel kiharcolására.

Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Hiába Donald Trump hangzatos bejelentése, hatalmas baj fenyegeti a globális légiközlekedést

Bár az Egyesült Államokban történelmi csúcson van a kerozintermelés, az exportkapacitás bővítésére alig akad mozgástér. Közben Donald Trump a Hormuzi-szoros iráni lezárása közepette arra szólította fel szövetségeseit, hogy amerikai finomítóktól vásároljanak - írja a Bloomberg.

Meglepő dolog derült ki az endometriózisról: ez a mindennapi dolog súlyosbíthatja vagy enyhítheti a tüneteket

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

