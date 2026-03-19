2026. március 19. csütörtök
Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott stadionbejárásán a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezõjében szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Szoboszlai Dominik: a PSG ellen is bármire képesek lehetünk

Infostart / MTI

Szoboszlai Dominikot választotta az európai szövetség a mérkőzés legjobbjának a Liverpool-Galatasaray labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntő visszavágója után, de a magyar középpályás már a Paris Saint-Germain elleni negyeddöntős párharcról is beszélt.

A magyar válogatott csapatkapitánya a 25. percben szerzett vezetést szerda este, a húszszoros angol bajnok végül 4-0-ra győzött és 4-1-es összesítéssel ejtette ki a Sallai Rolanddal felálló török együttest, a negyeddöntőben pedig majd a címvédő Paris Saint-Germainnel játszik áprilisban.

„Ezt a mentalitást a szombati, Brighton elleni bajnokira át kell mentenünk, mert az is fontos meccs lesz, utána pedig sokan elmegyünk a válogatottainkhoz" - nyilatkozta a 25 éves középpályás a TNT Sports csatornának a mérkőzést követően, majd kitért a PSG elleni párharcra is. „Néztem a Chelsea elleni meccsüket, és elmondhatom, hogy

nem lettek rosszabbak tavaly óta, de mi is megmutattuk már, hogy bármire képesek vagyunk"

- fogalmazott a Galatasaray elleni mérkőzés legjobbjának választott játékos. A sportcsatorna szakkommentátora az a Steven Gerrard, aki 1998 és 2015 között 504 mérkőzésen 120 gólt szerzett a Liverpool labdarúgójaként. A mérkőzés után a riporter a 114-szeres angol válogatott labdarúgóhoz hasonlította Szoboszlai játékát.

„Gyerekkoromban néztem, ahogy játszik, és most én is a nyolcas mezt viselem a Liverpoolban.

Hihetetlen érzés, egy klublegenda, de nincs más mondanivalóm, egyszerűen csak örülök, hogy ebben a klubban játszhatok" - szerénykedett Szoboszlai, ellenben Gerrard hangsúlyozta, mekkora hiba, hogy a magyar légiós gyakran jobb oldali hátvédként futballozik.

„A Liverpoolnak be kell fejeznie, hogy változtatgassa Szoboszlai posztját. Igazi vezéregyéniség, akinek a középpályán a helye" - mondta, és kiemelte, hogy a Galatasaray elleni első gólt is a középpályás pozícióból szerezte, mégpedig bal lábbal. „Láttam, ahogy közelít felém a labda, reagálnom kellett, mert nagyon közel voltak a védők. Úgy tűnik, nem csak jobb lábam van" - vette vissza a szót Szoboszlai, majd hozzátette, nem igazán érdekli, mikor és hogyan szerez gólt, csak a csapat sikere miatt boldog.

Azonnali segítség a tejágazatnak – Bejelentések Gulyás Gergelytől, percről percre

Meghosszabbították a nemzeti petíció kitöltési időablakát. Az EU-csúccsal párhuzamosa Kormányinfó is zajlik, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ad tájékoztatást a hétközi kormányülés friss elhatározásairól, ezt követően újságírói kérdésekre is válaszolnak. Tartson velünk – percről percre.
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
Csúnyán megütötték a forintot – Megint célba veheti a 400-at?

Csütörtökön további gyengüléssel kezdi a napot a forint, így lassan megint a 395-ös euróárfolyammal kell megbarátkoznunk. Sőt, a nemzetközi piaci folyamatokat és a tegnapi meredek gyengülést figyelembe véve ezt akár ki is hagyhatjuk és rögtön elkezdhetünk a lélektanilag fontos 400-as szintre koncentrálni.

Váratlan húzásra készülnek Oroszország ellen: így vennék vissza vérontás nélkül a több mint 30 éve elszakadt területet

A moldovai kormány Brüsszelben mutatott be egy átfogó tervet a több mint harminc éve szakadár területként működő Transznisztria visszaintegrálására.

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Donald Trump has warned Iran against further attacks in Qatar, after "extensive damage" at the Ras Laffan energy complex.

