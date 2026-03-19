Szoboszlai Dominik: a PSG ellen is bármire képesek lehetünk

A magyar válogatott csapatkapitánya a 25. percben szerzett vezetést szerda este, a húszszoros angol bajnok végül 4-0-ra győzött és 4-1-es összesítéssel ejtette ki a Sallai Rolanddal felálló török együttest, a negyeddöntőben pedig majd a címvédő Paris Saint-Germainnel játszik áprilisban.

„Ezt a mentalitást a szombati, Brighton elleni bajnokira át kell mentenünk, mert az is fontos meccs lesz, utána pedig sokan elmegyünk a válogatottainkhoz" - nyilatkozta a 25 éves középpályás a TNT Sports csatornának a mérkőzést követően, majd kitért a PSG elleni párharcra is. „Néztem a Chelsea elleni meccsüket, és elmondhatom, hogy

nem lettek rosszabbak tavaly óta, de mi is megmutattuk már, hogy bármire képesek vagyunk"

- fogalmazott a Galatasaray elleni mérkőzés legjobbjának választott játékos. A sportcsatorna szakkommentátora az a Steven Gerrard, aki 1998 és 2015 között 504 mérkőzésen 120 gólt szerzett a Liverpool labdarúgójaként. A mérkőzés után a riporter a 114-szeres angol válogatott labdarúgóhoz hasonlította Szoboszlai játékát.

„Gyerekkoromban néztem, ahogy játszik, és most én is a nyolcas mezt viselem a Liverpoolban.

Hihetetlen érzés, egy klublegenda, de nincs más mondanivalóm, egyszerűen csak örülök, hogy ebben a klubban játszhatok" - szerénykedett Szoboszlai, ellenben Gerrard hangsúlyozta, mekkora hiba, hogy a magyar légiós gyakran jobb oldali hátvédként futballozik.

„A Liverpoolnak be kell fejeznie, hogy változtatgassa Szoboszlai posztját. Igazi vezéregyéniség, akinek a középpályán a helye" - mondta, és kiemelte, hogy a Galatasaray elleni első gólt is a középpályás pozícióból szerezte, mégpedig bal lábbal. „Láttam, ahogy közelít felém a labda, reagálnom kellett, mert nagyon közel voltak a védők. Úgy tűnik, nem csak jobb lábam van" - vette vissza a szót Szoboszlai, majd hozzátette, nem igazán érdekli, mikor és hogyan szerez gólt, csak a csapat sikere miatt boldog.