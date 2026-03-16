Késsel fenyegette a hozzá kiérkező mentősöket egy drogos férfi

Vádat emeltek az ellen a kábítószer hatása alatt álló férfival szemben, aki késsel fenyegette meg a hozzá kiérkező mentősöket – közölte honlapján az ügyészség.

Az eset még 2024 nyarán történt, amikor a beszámoló szerint az egyik délután egy fertőszentmiklósi, kábítószert fogyasztó férfihoz érkezett mentő, mivel a bejelentés szerint zavartan viselkedett.

Amikor a mentősök a házhoz értek, a férfi egy nagy késsel a kezében fenyegetni kezdte őket.

A vádlott ezzel a magatartásával megakadályozta a mentősöket a feladatuk ellátásában. A férfit végül az időközben kiérkező rendőrök segítségével szállították kórházba.

A járási ügyészség a beszámításában súlyosan korlátozott férfit felfegyverkezve elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal vádolta meg és indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság pénzbüntetést szabjon ki vele szemben. A vádlott által elkövetett kábítószer birtoklásának vétségét másik büntetőeljárásban bírálták el.