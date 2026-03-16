ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.79
usd:
338.36
bux:
120787.85
2026. március 16. hétfő Henrietta
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Konyhakés egy fából készült asztalon.
Nyitókép: Getty Images/Indigo-stock

Késsel fenyegette a hozzá kiérkező mentősöket egy drogos férfi

Infostart

A zavartan viselkedő férfit végül az időközben kiérkező rendőrök segítségével tették ártalmatlanná és szállították kórházba.

Vádat emeltek az ellen a kábítószer hatása alatt álló férfival szemben, aki késsel fenyegette meg a hozzá kiérkező mentősöket – közölte honlapján az ügyészség.

Az eset még 2024 nyarán történt, amikor a beszámoló szerint az egyik délután egy fertőszentmiklósi, kábítószert fogyasztó férfihoz érkezett mentő, mivel a bejelentés szerint zavartan viselkedett.

Amikor a mentősök a házhoz értek, a férfi egy nagy késsel a kezében fenyegetni kezdte őket.

A vádlott ezzel a magatartásával megakadályozta a mentősöket a feladatuk ellátásában. A férfit végül az időközben kiérkező rendőrök segítségével szállították kórházba.

A járási ügyészség a beszámításában súlyosan korlátozott férfit felfegyverkezve elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal vádolta meg és indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság pénzbüntetést szabjon ki vele szemben. A vádlott által elkövetett kábítószer birtoklásának vétségét másik büntetőeljárásban bírálták el.

Kezdőlap    Bűnügyek    Késsel fenyegette a hozzá kiérkező mentősöket egy drogos férfi

vádemelés

kábítószer

mentős

fertőszentmiklós

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Donald Trump amerikai elnök „nagyon rossz jövővel” fenyegette meg a NATO-tagállamokat, ha nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában. Hétfői hír, hogy egy „nem iráni” olajtanker átjutott a tengerszakaszon.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mozgolódás indult a Hormuzi-szoroson – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

A részvénypiaci hangulatot ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják elsősorban. Az európai tőzsdéken sokáig nem voltak markáns elmozdulások, délután aztán kilőttek a piacok, miután kiderült, hogy egyre több olajszállító tankerhajó tudott sikeresen átkelni a Hormuzi-szoroson. Tovább javította a hangulatot - és egyben az olajárak esését okozta -, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte: átengedik a szoroson az iráni olajszállító egységeket. Amerikában szintén emelkednek a tőzsdék, egyedi sztorikból sincs hiány, a Meta árfolyama kilőtt egy hétvégi pletyka miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokk a Balatonnál: elszállnak a fagyiárak, már idén jöhet a 700 forintos gombóc

A Balatonnál már március közepén beindult a fagylaltszezon, és az első hétvégék forgalma alapján úgy tűnik, idén is tömegek indulnak a tópartra egy gombóc hűsítőért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he's 'not happy' with UK after Starmer says it won't be drawn into wider Iran war

The US president repeats his call for other nations to assist in securing the Strait of Hormuz, after saying it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×