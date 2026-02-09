ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 9. hétfő
Nyitókép: Getty Images

A cselgáncs végleg felszabadult az „oroszozás” alól

Infostart / MTI

Az orosz Timur Arbuzovot választotta az Év sportolójának a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség (IJF).

Az eredményhirdető ünnepséget Párizsban tartották – adta hírül az IJF, közölve, hogy a győztest hét kiváló versenyző közül választották ki.

A 21 éves Arbuzov a 81 kilogrammos súlycsoportban szerepel, tavaly

megnyerte a világ- és Európa-bajnokságot, valamint a taskenti Grand Slam-tornát.

Az olimpiai sportágak nemzetközi szövetségei közül az IJF az elsők között enyhített az Oroszország 2022 februárjában kezdett ukrajnai háborúja nyomán a NOB ajánlására elrendelt szankciókon. Így 2025 novemberében visszaállította az orosz sportolók jogát, hogy az ország zászlajának és himnuszának újbóli szabad használatával versenyezzenek az IJF eseményein.

