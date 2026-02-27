ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 27. péntek
Nyitókép: Alan Thornton/Getty Images

Kigyulladt egy kamion a magyar autópályán, egy sávon halad a forgalom

Infostart

A lengyel kamion Budapest irányába haladt, amikor Kecskemétnél kigyulladt a motortere az M5-ös autópályán.

Kigyulladt egy festékeket szállító kamion fülkéje az M5-ös autópályán péntek hajnalban – közölte a tenyek.hu.

A lengyel kamion Budapest irányába haladt, amikor kigyulladt a motortere. A járműben a sofőrön kívül más nem ült. A kamionos poroltóval próbálta megfékezni a tüzet, és közben hívta a 112-es segélyhívószámot.

A kiérkező tűzoltók végül két vízsugárral oltották el a lángokat. A beszámoló szerint a katasztrófavédelmi mobil labor is méréseket végzett a helyszínen, de káros anyagot nem találtak a levegőben. A tűzeset során személyi sérülés nem történt.

Az oltás idejére az M5-ös érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, majd később a belső sávban újraindulhatott a forgalom.

