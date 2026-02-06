Jön az olimpiai nyitóünnepség – jégtánc, hoki, de csúcsfoci is lesz ma a tévében

A pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
9.55: Téli olimpia, műkorcsolya és jégtánc
14.35: Téli olimpia, curling vegyes páros, csoportkör
17.45: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Kazincbarcika
20.00: Téli olimpia, megnyitó
M4 Sport+
10.05: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör
12.10: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Franciaország-Japán
14.40: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Csehország-Svájc
19.15: Atlétika, nemzetközi fedettpályás sorozat, Madrid
Sport 1
13.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok
Eurosport 1
9.40: Téli olimpia, műkorcsolya, csapatverseny
14.55: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Csehország-Svájc
20.00: Téli olimpia, megnyitóünnepség
Eurosport 2
6.00: Sznúker, World Grand Prix, negyeddöntő
10.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör
12.05: Kerékpár, Egyesült Arab Emírségek körversenye, nők, 2. szakasz
15.30: Kerékpár, Valenciai körverseny, férfiak, 3. szakasz
21.30: Golf, PGA Tour, Phoenix Open, 2. nap
Spíler 1
18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszer - al-Ittihad
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Osasuna
Arena 4
18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Greuther Fürth-Magdeburg
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Union Berlin-Eintracht Frankfurt
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Nottingham Forest