2026. február 6. péntek
A pályát készítik elõ az esti curling vegyes páros selejtezõ mérkõzései elõtt az Olimpiai Jégcsarnokban Cortina dAmpezzóban 2026. február 4-én.
Nyitókép: MTI/AP/David J. Phillip

Jön az olimpiai nyitóünnepség – jégtánc, hoki, de csúcsfoci is lesz ma a tévében

Infostart / MTI

NB I-es focimeccs, spanyol és szaúdi fociliga, és persze téli olimpia minden mennyiségben – ez lesz ma élőben a tévében.

A pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

9.55: Téli olimpia, műkorcsolya és jégtánc

14.35: Téli olimpia, curling vegyes páros, csoportkör

17.45: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Kazincbarcika

20.00: Téli olimpia, megnyitó

M4 Sport+

10.05: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör

12.10: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Franciaország-Japán

14.40: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Csehország-Svájc

19.15: Atlétika, nemzetközi fedettpályás sorozat, Madrid

Sport 1

13.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok

Eurosport 1

9.40: Téli olimpia, műkorcsolya, csapatverseny

14.55: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Csehország-Svájc

20.00: Téli olimpia, megnyitóünnepség

Eurosport 2

6.00: Sznúker, World Grand Prix, negyeddöntő

10.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör

12.05: Kerékpár, Egyesült Arab Emírségek körversenye, nők, 2. szakasz

15.30: Kerékpár, Valenciai körverseny, férfiak, 3. szakasz

21.30: Golf, PGA Tour, Phoenix Open, 2. nap

Spíler 1

18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszer - al-Ittihad

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Osasuna

Arena 4

18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Greuther Fürth-Magdeburg

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Union Berlin-Eintracht Frankfurt

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Nottingham Forest

jégkorong

téli olimpia

műkorcsolya

jégtánc

sport a tévében

milánó-cortina 2026

