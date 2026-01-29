ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.86
usd:
318.74
bux:
128504.18
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Hungaroring/Gabor Muranyi

A Hungaroring lett az élménybajnok

Infostart / MTI

A tavalyi Forma-1-es világbajnoki szezonban a Magyar Nagydíjnak otthont adó Hungaroring nyújtotta a „legjobb szurkolói élményt”", az ezért megítélt díjat pedig szerdán Londonban vette át a mogyoródi létesítményt üzemeltető cég képviseletében Ariane Frank-Meulenbelt nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatokért felelős vezető.

A Hungaroring honlapján olvasható közlemény szerint az F1 promóteri díjait minden évben négy kategóriában osztják ki.

„Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy elnyertük ezt a díjat, szerintem ez azt jelenti, hogy valamit jól csinálunk” –idézte a közlemény Gyulay Zsoltot, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatóját. „A kollégáim nap mint nap azért dolgoznak, hogy a lehető legjobb versenyt rendezzük, és ez nemcsak a sportszakmára igaz, hanem a szurkolói kiszolgálásra is, hiszen számunkra nagyon fontos, hogy a rajongók is elégedetten távozzanak a Hungaroringről és térjenek vissza évről évre. A jubileumi versenyre új programelemekkel bővült a paletta Budapest belvárosában, és ebben a főváros is maximálisan partner volt, így nemcsak a kapukon belül, hanem azokon kívül is méltó volt a versenyünk tálalása” – tette hozzá. Gyulay Zsolt úgy fogalmazott, a díj megerősíti őket abban, hogy „a Magyar Nagydíj több mint verseny, a Hungaroring pedig több, mint versenypálya – mindkettő nemzeti büszkeség”.

A közleményben emlékeztettek rá, hogy a 2025-ös verseny idejére már készen állt az új főépület, főlelátó és rendezvénytér, a nézőtéren izgalmas programok szórakoztatták a közönséget, Budapesten minden korábbinál nagyobb volt az F1-es jelenlét, ráadásul nemzetközi sztárvendégek látogattak el a 40. Magyar Nagydíjra. Ott volt a Hungaroringen Bernie Ecclestone, a Formula 1 korábbi első számú ura, valamint az időrendben ötödik magyarországi Forma-1-es verseny győztese, a belga Thierry Boutsen. A pálya területén első alkalommal óriáskereket is felállítottak, a fővárosban pedig számos kiegészítő program várta az F1 hazai és külföldi rajongóit.

Az idei Forma-1-es Magyar Nagydíjra július 24. és 26. között kerül sor a Hungaroringen.

Kezdőlap    Sport    A Hungaroring lett az élménybajnok

forma-1

hungaroring

sport

szurkolók

magyar nagydíj

élmény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt
Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmagyarázta annak részleteit, hogy miként kapják meg a kedvezményt a gázzal, az árammal és a távhővel fűtők, a havi diktálósok és az átalányt fizetők. Vigyázat, van, akinek nyilatkozatot kell majd tennie! Bizonyos társasházakra nem vonatkozik a kedvezmény.
 

30 százalékos kedvezményt kap a lakosság a januári hideg miatt – Kormányinfó

VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Éledezik a forint a délelőtti pofon után

Éledezik a forint a délelőtti pofon után

Mozgalmasan alakultak az elmúlt napok a devizapiacokon: a legnagyobb változások a dollárban és a jenben következtek be, de a forint szintén komoly hullámvasútra került. A Fed tegnapi kamatdöntése után rövid időre megállt a zöldhasú gyengülése, de a hajnali órákban ismét egyre többen kezdtek a dollár ellen fogadni, így ma reggel ismét a 2021-2022-es csúcsok közelében jártak a jegyzések. A mai nap egyelőre az elmúlt napok nagy mozgásainak korrekciójáról szól a dollár és a forint háza táján is, előbbi erősödő, utóbbi inkább gyengülő trendet mutatott eddig.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Radikális döntés készül Brüsszelben: hamarosan terroristának minősítethetik ezt az államot

Radikális döntés készül Brüsszelben: hamarosan terroristának minősítethetik ezt az államot

A többnyire gazdasági válság miatt kirobbant országos tüntetéseket az iráni hatóságok kegyetlen erőszakkal fojtották el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK citizens to be able to travel to China visa-free, Starmer announces in Beijing

UK citizens to be able to travel to China visa-free, Starmer announces in Beijing

There is no date for when the agreement on up to 30 days of visa-free travel will be in force - the PM says it will support businesses' expansion abroad

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 12:50
José Mourinho megrendült a BL-történelem egyik legőrültebb gólja után – videó
2026. január 29. 12:15
Szoboszlai Dominik = félelmetes futball-IQ
×
×
×
×