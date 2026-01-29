A Hungaroring lett az élménybajnok

A Hungaroring honlapján olvasható közlemény szerint az F1 promóteri díjait minden évben négy kategóriában osztják ki.

„Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy elnyertük ezt a díjat, szerintem ez azt jelenti, hogy valamit jól csinálunk” –idézte a közlemény Gyulay Zsoltot, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatóját. „A kollégáim nap mint nap azért dolgoznak, hogy a lehető legjobb versenyt rendezzük, és ez nemcsak a sportszakmára igaz, hanem a szurkolói kiszolgálásra is, hiszen számunkra nagyon fontos, hogy a rajongók is elégedetten távozzanak a Hungaroringről és térjenek vissza évről évre. A jubileumi versenyre új programelemekkel bővült a paletta Budapest belvárosában, és ebben a főváros is maximálisan partner volt, így nemcsak a kapukon belül, hanem azokon kívül is méltó volt a versenyünk tálalása” – tette hozzá. Gyulay Zsolt úgy fogalmazott, a díj megerősíti őket abban, hogy „a Magyar Nagydíj több mint verseny, a Hungaroring pedig több, mint versenypálya – mindkettő nemzeti büszkeség”.

A közleményben emlékeztettek rá, hogy a 2025-ös verseny idejére már készen állt az új főépület, főlelátó és rendezvénytér, a nézőtéren izgalmas programok szórakoztatták a közönséget, Budapesten minden korábbinál nagyobb volt az F1-es jelenlét, ráadásul nemzetközi sztárvendégek látogattak el a 40. Magyar Nagydíjra. Ott volt a Hungaroringen Bernie Ecclestone, a Formula 1 korábbi első számú ura, valamint az időrendben ötödik magyarországi Forma-1-es verseny győztese, a belga Thierry Boutsen. A pálya területén első alkalommal óriáskereket is felállítottak, a fővárosban pedig számos kiegészítő program várta az F1 hazai és külföldi rajongóit.

Az idei Forma-1-es Magyar Nagydíjra július 24. és 26. között kerül sor a Hungaroringen.