Férfi vízilabda Eb: szerb-magyar döntő lesz

Pénteken a második elődöntőben a hazaiak több mint 12 ezer néző előtt nagyon simán, 17-13-ra nyertek az olaszok ellen.

A szerbek győzelme ugyanakkor "vezéráldozattal" is járt, ugyanis a csapatkapitány Nikola Jaksicot ütésért cserével végleg kiállították, ez pedig automatikus eltiltást von maga után, így a Ferencváros korábbi játékosa, aki 2019-ben Bajnokok Ligáját nyert a zöld-fehérekkel, nem játszhat a vasárnapi döntőben. Az olaszok elleni összecsapás legjobbja a BL-címvédő FTC jelenlegi klasszisa, Dusan Mandic volt, aki öt lövésből négy gólt szerzett.

A magyar és a szerb válogatott múlt vasárnap, a középdöntő második fordulójában már összecsapott, a házigazdák akkor 15-14-re diadalmaskodtak.

A magyar és a szerb csapat 2014 után találkozik újra egy világverseny döntőjében, akkor Budapesten a vendégek diadalmaskodtak. A vasárnapi fináléban az Eb-k történetének két legsikeresebb együttese ugrik medencébe, a rekorder magyarok a 14. aranyérmüket szerezhetik meg, míg a szerbek hazai környezetben a harmadik, összességében pedig a jogelőd jugoszlávok eredményeivel együtt a kilencedik elsőségükre hajtanak.

Férfi Európa-bajnokság, Belgrád:

elődöntő:

Szerbia-Olaszország 17-13 (5-3, 4-4, 6-3, 2-3)

korábban:

Magyarország-Görögország 15-12 (4-5, 4-3, 4-2, 3-2)

A vasárnapi program:

bronzmérkőzés: Olaszország-Görögország 17.00

döntő: Szerbia-MAGYARORSZÁG 20.30