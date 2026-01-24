ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 24. szombat
Manhercz Krisztián (j) és a szerb Nikola Jaksic a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntõjének E csoportjában játszott Magyarország - Szerbia mérkõzésen a Belgrade Arenában 2026. január 18-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Fair play: a magyar póló világbajnok lett a belgrádi Eb-n ebben a kategóriában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Mégis vízbe ugorhat a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság vasárnapi döntőjében a magyarok ellen a házigazda szerbek csapatkapitánya, Nikola Jaksic.

A háromszoros olimpiai bajnok centert pénteken az olaszok elleni elődöntőben ütésért cserével végleg kiállították, ez automatikus eltiltást vont volna maga után, a szerb szövetség azonban fellebbezett és végül sikerrel is járt.

A magyar és a szerb válogatott múlt vasárnap, a középdöntő második fordulójában már összecsapott, a házigazdák akkor 15-14-re diadalmaskodtak. A 29 éves Jaksic – aki korábban Magyarországon is légióskodott és 2019-ben Bajnokok Ligáját nyert a Ferencvárossal – három gólt szerzett a találkozón.

A döntéssel Madaras Norbert, a magyar szövetség (MVLSZ) elnöke, illetve Molnár Tamás, a döntést meghozó testület tagja is egyetért.

„Tekintettel arra, hogy az Eb-döntőben a magyar válogatott lesz a szerbek ellenfele, én hivatalosan nem szavaztam a technikai bizottság döntése során, azonban elmondtam a szakmai véleményem, amely szerint az eset bár piros lapot érdemelt, de megítélésem szerint nem volt brutalitás. Fontosnak tartom a vízilabda jövője szempontjából, hogy jogtalanul senkit ne érjen hátrány - valljuk ezt ma, amikor talán a magyaroknak lehetne előnye az eltiltásból, és akkor is ezt mondanám, ha egy magyar játékos lenne az érintett” – idézte az MVLSZ közleménye Molnár Tamást.

„A magyar válogatott számára sosem lehet kérdés, hogy mi mindig tiszta körülmények között szeretünk megküzdeni az ellenfelekkel. Talán sokan örültek volna, ha egy meghatározó játékosa nélkül mérkőznénk meg a szerb válogatottal a döntőben, de a fair play szellemében elfogadjuk a bizottság döntését. Hiszünk abban, hogy holnap a döntő valamennyi résztvevője ugyanezt az elvet fogja vallani” – hangsúlyozta Madaras Norbert.

A magyar-szerb finálét vasárnap 20.30 órától rendezik, a mérkőzést az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.

