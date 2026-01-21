Közel a határidő – őrült tempóban építkeznek Milánóban

Christophe Dubi, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) illetékes ügyvezető igazgatója szerint sok még a teendő a jégteknőnél, de ezek nem bonyolult munkák.

„Minden, ami a műszaki rendszerekkel, a pálya hűtésével, a pontozással, a kamerákkal kapcsolatos, a helyén van” – mondta. – Sok hiányzik még az utolsó simításig, néhány betonburkolatot kell lerakni a sátraknak, némi földmunka is van még, hogy a helyszínt előkészítsék a nézők fogadására. Sokan dolgoznak rajta. Kétségtelen, hogy készen lesz!”

A bob-, szánkó- és szkeletonviadalnak is otthont adó létesítmény megépítésére kevesebb mint három év állt rendelkezésre, mert az olaszok a NOB nyomásának ellentmondva új pályát akartak, nem pedig egy másik városban vagy szomszédos országban megrendezni az ötkarikás futamokat.

A Szent Júlia Aréna több mint egy év csúszással készült el, másfél hete volt rajta az első (és utolsó) tesztverseny.

Dubi elmondta, hogy a munka teljes lendülettel folyik, a helyszín befejezése érdekében.

„Le a kalappal mindazok előtt, akik ilyen rövid idő alatt ilyen komoly fejlődést értek el. Ez azt jelenti, hogy mindenki a fedélzeten van. Naponta 1600 munkás dolgozik ott. Nagyon magabiztos vagyok” – tette hozzá.

Az olimpiai láng közben közelít a versenyek helyszínéhez, most Venetóban jár.