Gyulay Zsolt: felejthetetlen hangulat lesz a téli olimpián, bízhatunk magyar pontszerzésekben

Szombaton letették az esküt a Sándor-palotában a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat tagjai. Összesen 15 magyar versenyző szerepelhet az év legrangosabb multisport-eseményén február 22-ig. Az eskü szövegét Heidum Bernadett és az olimpiai bajnok Burján Csaba korábbi rövid rövid pályás gyorskorcsolyázó mondta el az ünnepségen.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke bejelentette azt is, hogy a nyitóünnepségen, a milánói San Siro Stadionban

Somodi Maja és Nógrádi Bence rövid pályás gyorskorcsolyázók viszik majd a magyar zászlót.

Gyulay Zsolt az InfoRádióban azt mondta, mint minden olimpia előtt, ezúttal is felfokozott a hangulat a sportolók, a sportvezetők és a sportrajongók körében egyaránt. Úgy véli, ez a lelkiállapot mindig érzékelhető a nyári játékok előtt, amikor akár 180 fős magyar delegáció indulhat útnak, de érvényes a téli olimpiára is, amikor jóval kevesebb, jelen esetben 15 fős a sportolói létszám.

A MOB elnöke hozzátette: minden szükséges előkészítő munkát elvégeztek, a kiszolgáló csapat tagjai és a részt vevő sportolók is felkészültek, már nagyon várják a versenyek kezdetét. „Bízom benne, hogy mindenki a legjobbját tudja nyújtani, hiszen ez a legfontosabb egy olimpián” – jegyezte meg a sportvezető.

Sulyok Tamás köztársasági elnök (elöl középen) a milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat tagjaival a Sándor-palotában tartott eskütételen 2026. január 24-én. Az államfő mellett jobbról Gyulay Zsolt, a MOB elnöke, balról Fürjes Balázs elnökségi tag, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja, hátul középen Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelõs államtitkára. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Mint fogalmazott, mondhatná azt, hogy elvárás a magyar indulóktól, hogy legyen néhány pontszerző helyezés a milánói-cortinai játékokon, de ettől még nem vehető biztosra, hogy meglesz az a pont, vagy meglesznek azok a pontok. Mindenki, aki elindul egy versenyen, minél jobban akar szerepelni, és téli sportágakban magyar induló számára az lehet a legfőbb cél, hogy a legjobb hat közé kerüljön. Ezzel együtt Gyulay Zsolt szerint

most az a realitás, hogy a korcsolyázóknál van erre esély, méghozzá a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párosnak a műkorcsolyázók között, illetve a rövid pályás gyorskorcsolyázóinknak. Utóbbiaknál leginkább a férfi váltót tartja képesnek arra, hogy pontszerző helyen zárjon.

A MOB elnöke hozzátette: a januári, hollandiai rövid pályás gyorskorcsolya Eb-n is lehetett látni, hogy néha szerencse is kell egy-egy jó eredményhez vagy helyezéshez, ahhoz viszont „meg kell dolgozni”. Gyulay Zsolt az eskütételen természetesen több sportolóval és szakemberrel beszélt, a szemükben pedig azt látta, hogy nagyon elszántak, így azt gondolja, méltóan fogják képviselni Magyarországot.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke beszédet mond a milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat tagjaival a Sándor-palotában tartott eskütételen 2026. január 24-én. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Gyulay Zsolt már korábban is azt nyilatkozta, voltak bizonyos rendezési hiányosságok, fennakadások a téli olimpia helyszínén. A napokban azt hallotta, hogy volt olyan csarnok, ahol le kellett engedni a jeget és újra neki kellett látni a munkálatoknak, de bízik benne, hogy a játékok kezdetére minden mindenhol rendben lesz, és összeállnak a dolgok, ahogy kell egy ilyen óriási rendezvény esetében.

„Az olaszok kicsit ráérősebbek, de szerintem felejthetetlen hangulat lesz mind a havas, mind a korcsolyás helyszíneken. Bízom benne, hogy egy nagyon hangulatos olimpián vehetünk részt” – zárta gondolatait a MOB elnöke.