2026. január 14. szerda
Vogel Soma a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság A csoportjának harmadik fordulójában játszott Málta - Magyarország mérkõzésen a Belgrade Arenában 2026. január 14-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

21-6! – Százszázalékosan zárta a csoportkört a magyar válogatott az Eb-n

Infostart / MTI

A magyar válogatott szerdán 21–6-ra legyőzte a máltai csapatot, így százszázalékos mérleggel zárta a csoportkört a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.

Varga Zsolt együttese a középdöntőbe a maximális hat pontot viszi magával, a folytatásban pedig a címvédő és világbajnok spanyolokkal, a házigazda olimpiai bajnok szerbekkel és a hollandokkal találkozik. A középdöntős csoportból az első két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

Férfi Európa-bajnokság (Belgrád):

A csoport, 3. forduló:

Magyarország-Málta 21-6 (4-2, 7-2, 5-2, 5-0)

gólszerzők: Nagy Ák., Batizi, Vigvári Vi., Vigvári Ve. 3-3, Varga, Angyal, Vismeg 2-2, Tátrai, Kovács, Manhercz 1-1, illetve Galea 2, Nagaev, Fenech, Camilleri, M. Zamith 1-1

Magyarország:

Vogel Soma - Vismeg Zsombor, Vigvári Vince, Manhercz Krisztián, Batizi Benedek, Tátrai Dávid, Nagy Ákos - cserék: Fekete Gergő, Varga Vince, Angyal Dániel, Jansik Szilárd, Kovács Péter, Vigvári Vendel

Varga Zsolt szövetségi kapitány az utolsó csoportmérkőzésre Nagy Ádámnak adott pihenőt a 15 fős keretből, a kapu előtt pedig először az Eb-n Vogel Soma tempózott, akinek még a rajt előtti utolsó edzésen kaptak bele a szemébe, ezért a szakvezetés nem kockáztatta a szereplését a franciák és a montenegróiak elleni meccseken.

Az első negyedet támadásban elég "rozsdásan" kezdte a magyar csapat, Vogelt pedig "belőtték" a máltaiak, akik csak kétgólos hátrányban voltak nyolc perc után (4-2).

A második felvonás elején került először emberelőnybe a magyar együttes - Varga Zsolt előzetesen bízott abban, hogy tudják majd gyakorolni ezeket a helyzeteket -, Batizi fejezte be az akciót. A túloldalon a rivális szakvezetője a mérkőzés korai szakaszában sem sajnálta kikérni az idejét egy fór előtt, tanítványai pedig szép gólt szereztek. A második magyar előny kimaradt, de Nagy Ákos már akcióból, a támadó idő lejártakor szépen pattintott a hálóba. Manherczék a negyed végét "megnyomták", így a nagyszünetben 11-4-et mutatott az eredményjelző.

A fordulást követően ismét a negyed első felében volt közel egyenrangú partner az ellenfél, amely többször is létszámelőnyben támadhatott és kétszer ki is használta a lehetőséget (16-6).

A zárónegyedben, bő két perccel a befejezés előtt született meg a huszadik magyar gól, ezt a periódust pedig kapott gól nélkül tudta lehozni az együttes.

