ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389
usd:
330.1
bux:
0
2025. december 25. csütörtök Eugénia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A female athlete is swimming crawl. She is wearing professional, black swim wear, swimming glasses and cap. You can see her torso, head and one hand. She is emerging from air bubbles. She is exhaling air to water and has one arm streatched in front. She is looking down. In the top of image you can see the surface of water and reflection of the scene. The background is dark blue. There are no swimming pool elements. This is a horizontal image.
Nyitókép: petrelos/Getty Images

Kiderült, mi lesz a 2028-as vizes Európa-bajnoksággal

Infostart / MTI

Az orosz sportminiszter azokra a felvetésekre reagált, hogy a város elveszítheti rendezői jogosultságát az ukrajnai háború miatt.

Kazany státusza nem változik, marad a 2028-as vizes Európa-bajnokság házigazdája – jelentette ki Vlagyimir Leonov, az Oroszországhoz tartozó Tatárföld sportminisztere.

"Kazany továbbra is szerepel az európai szövetség 2028-as versenynaptárában mint a vizes Európa-bajnokság házigazdája. Ez egy szerződéses kötelezettség; senki sem helyezi át az Eb-t sehova. Tervezetten haladunk" – mondta. Hangsúlyozta, hogy a Tatár Köztársaság partneri viszonyt tart fenn a vízi sportoknak mind a nemzetközi, mind az európai szövetségével. Leonov megjegyezte, hogy Kazany "mindennel" rendelkezik, ami a kontinensviadal megrendezéséhez szükséges.

A 2026-os Európa-bajnokságnak Párizs ad otthont július 31. és augusztus 16. között, érmeket úszásban, műugrásban, szinkronúszásban és nyíltvízi úszásban osztanak.

Kezdőlap    Sport    Kiderült, mi lesz a 2028-as vizes Európa-bajnoksággal

sport

kazany

vizes-eb

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: fegyveres bandák uralják Líbiát és osztozkodnak a mesés energiavagyonon – de mit csináljon Európa?

Szakértő: fegyveres bandák uralják Líbiát és osztozkodnak a mesés energiavagyonon – de mit csináljon Európa?

Moammer el-Kadhafi uralmának 2011-es megdöntése óta polgárháborúról polgárháborúra bukdácsol az észak-afrikai emirátus, a fel-fellángoló konfliktusokba pedig időnként Európa nagyhatalmai is beleállnak, pedig még az Egyesült Államok is tudja: nem jó itt „megégni”. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója beszélt a helyzetről az InfoRádióban, és arról is, mitől is függ, hogy indulnak-e onnan migránsok Európába vagy sem.
 

Nőtt a Mol esélye a nagy üzletre

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megosztotta első karácsonyi üzenetét XIV. Leó pápa

Megosztotta első karácsonyi üzenetét XIV. Leó pápa

Ha mindegyikünk átérezné a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengébbekkel és az elnyomottakkal, a világ megváltozna - jelentette ki XIV. Leó pápa karácsonyi üzenetében, amelyet a Szent Péter-bazilika központi lodzsájáról mondott csütörtök délben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
5 tipp, ha te is túlköltekeztés karácsonykor: ne aggódj, ezzel a módszerrel újra hamar tele lesz a bankszámlád

5 tipp, ha te is túlköltekeztés karácsonykor: ne aggódj, ezzel a módszerrel újra hamar tele lesz a bankszámlád

A karácsonyi túlköltekezés után sokan szembesülnek pénzügyi nehézségekkel. Ám ezeket azért lehet enyhíteni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Pope Leo urges 'courage' to end Ukraine war in first Christmas address

Pope Leo urges 'courage' to end Ukraine war in first Christmas address

The pope also laments the condition of Palestinians during his address to worshippers at the Vatican.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 25. 12:35
Kötözködött Szoboszlaiékkal, különleges vizsgálat vár rá
2025. december 25. 10:56
A Covid után szívbeteg lett, visszatért, most meghalt a kiváló biatlonos
×
×
×
×