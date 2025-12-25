Kiderült, mi lesz a 2028-as vizes Európa-bajnoksággal

Kazany státusza nem változik, marad a 2028-as vizes Európa-bajnokság házigazdája – jelentette ki Vlagyimir Leonov, az Oroszországhoz tartozó Tatárföld sportminisztere.

"Kazany továbbra is szerepel az európai szövetség 2028-as versenynaptárában mint a vizes Európa-bajnokság házigazdája. Ez egy szerződéses kötelezettség; senki sem helyezi át az Eb-t sehova. Tervezetten haladunk" – mondta. Hangsúlyozta, hogy a Tatár Köztársaság partneri viszonyt tart fenn a vízi sportoknak mind a nemzetközi, mind az európai szövetségével. Leonov megjegyezte, hogy Kazany "mindennel" rendelkezik, ami a kontinensviadal megrendezéséhez szükséges.

A 2026-os Európa-bajnokságnak Párizs ad otthont július 31. és augusztus 16. között, érmeket úszásban, műugrásban, szinkronúszásban és nyíltvízi úszásban osztanak.