Angol Ligakupa vagy Darts-vb? – sport a tévében

M4 Sport
17.45: Kézilabda, női Magyar Kupa, nyolcaddöntő, Alba Fehérvár KC-MOL Esztergom
Sport 1
13.30 és 20.00: Darts, PDC-világbajnokság, 2. forduló
Sport 2
18.45: Kézilabda, német bajnokság, Magdeburg-THW Kiel
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Vitória-Sporting Lisboa
Eurosport 2
13.35: Terepkerékpár, Superprestige Heusden Zolder, nők
15.05: Terepkerékpár, Superprestige Heusden Zolder, férfiak
Arena 4
20.00: Amerikaifutball, NCAA, Boca Raton Bowl, Louisville Cardinals-Toledo Rockets
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, negyeddöntő, Arsenal-Crystal Palace