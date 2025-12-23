ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 23. kedd
Két fiatal pár focimeccset néz a tévében.
Nyitókép: Getty Images/Dmytro Aksonov

Angol Ligakupa vagy Darts-vb? – sport a tévében

Infostart

A kora délutáni órákra jut egy kis terepkerékpár, majd este – a fentieken túl – kézilabda, amerikaifutball és portugál bajnoki szerepel a sportcsatornák élő kínálatában.

M4 Sport

17.45: Kézilabda, női Magyar Kupa, nyolcaddöntő, Alba Fehérvár KC-MOL Esztergom

Sport 1

13.30 és 20.00: Darts, PDC-világbajnokság, 2. forduló

Sport 2

18.45: Kézilabda, német bajnokság, Magdeburg-THW Kiel

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Vitória-Sporting Lisboa

Eurosport 2

13.35: Terepkerékpár, Superprestige Heusden Zolder, nők

15.05: Terepkerékpár, Superprestige Heusden Zolder, férfiak

Arena 4

20.00: Amerikaifutball, NCAA, Boca Raton Bowl, Louisville Cardinals-Toledo Rockets

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, negyeddöntő, Arsenal-Crystal Palace

