Nagy átalakítás jön az európai kupákban, a magyar kézicsapatokat is érinti

Infostart / MTI

A lebonyolítási rendszer után a férfi Bajnokok Ligája- és Európa-liga-helyek kiosztását is megreformálja az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) a 2026–2027-es szezontól.

A 24 csapatos férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényében az előző három kiírás (2022–2023-as, 2023–2024-es és 2024–2025-ös szezon) eredményei alapján kialakított országrangsorban az első tíz helyen álló szövetség – többek között Magyarország – bajnoka automatikusan indulhat.

Ezekből az országokból további két csapat kérhet BL-indulási jogot azon klubok közül, amelyek bajnoki helyezésük alapján az Európa-ligában szerepelhettek volna.

Az automatikus BL-hellyel nem rendelkező országokból legfeljebb négy csapat kaphat BL-kvótát, az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) illetékes bizottsága pedig további két indulási jogról (szabadkártyáról) dönthet. Egy országból maximálisan három csapat indulhat a BL-ben.

Az új rendszerű Európa-ligában 32 csapat vehet részt, nyolc négyes csoportban, nyolc feltölthető hellyel, selejtező nélkül. A mezőny feltöltésénél azok a nemzetek élveznek elsőbbséget, amelyeknek BL-felminősítés miatt nem maradna együttesük az EL-re. Az EHF ebben a kupában is fenntartja magának a jogot szabadkártya kiosztására.

Az EHF végrehajtó bizottsága a női BL és EL reformjával jövő tavasszal foglalkozik tüzetesebben, és a módosított rendszer a 2027–2028-as idénytől lépne életbe.

