ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.5
usd:
327.43
bux:
109761.83
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A francia Kylian Mbappé, miután berúgta csapata második, egyenlítő gólját a katari labdarúgó-világbajnokság döntőjében játszott Argentína-Franciaország mérkőzésen a Loszaíl Stadionban 2022. december 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

23 milliárd forintos „meccset” nyert Mbappé a PSG ellen

Infostart / MTI

A francia munkaügyi bíróság keddi döntése alapján a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain-nek 60,9 millió eurót, forintra átszámolva több mint 23 milliárd forintot kell fizetnie korábbi labdarúgójának, Kylian Mbappénak.

Tavaly a francia labdarúgóliga kötelezte fizetésre a PSG-t, most pedig a bíróság határozott úgy, hogy a klub nem mentesül egykori játékosa kifizetése alól. A játékos ügyvédjei további 260 millió euróra is igényt tartottak, a klub ellenben a jó hírnév megsértése, illetve amiatt szeretett volna 440 millió eurót kapni a csatártól, mert ingyen távozott. A bíróság ezeket a kereseteket elutasította.

A 26 éves játékos ügyvédjei szerint „a döntés megerősítette, hogy az elkötelezettséget ki kell fizetni”, és „a törvények még a labdarúgásban is mindenkire vonatkoznak”. A párizsi egyesület egyelőre nem kommentálta a döntést.

A világbajnok támadó tavaly nyáron szerződött a francia együttestől a Real Madridhoz, majd a játékos tavaly áprilisi, májusi és júniusi fizetése, valamint a legutóbbi párizsi szerződésében szereplő „etikai bónusz” utolsó harmadának kifizetésére 55 millió eurót követelt korábbi klubjától.

Mbappé – aki másfél éve perelte be a párizsiakat – 2023 nyarán, hosszas huzavona után nem hosszabbította meg az egy évvel később lejáró szerződését a PSG-vel, amelytől aztán tavaly hét idény és hat bajnoki cím után távozott, s végül ingyen került a spanyol fővárosba. Az egyesület szerint a csatár már 2022 júliusa óta tudta, hogy kontraktusa lejártával távozni fog, ezt azonban eltitkolta, így „nagy pénzügyi hátrány” érte a klubot.

Kezdőlap    Sport    23 milliárd forintos „meccset” nyert Mbappé a PSG ellen

psg

kylian mbappé

munkaügyi per

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály az évzáró kamatdöntésről: az erős forint segít, 7 százalékot erősödött idén az euróhoz képest

Varga Mihály az évzáró kamatdöntésről: az erős forint segít, 7 százalékot erősödött idén az euróhoz képest

Hosszan kommentálta keddi sajtótájékoztatóján a Magyar Nemzeti Bank elnöke az év végén is 6,5 százalékos szinten tartott jegybanki alapkamatot, de két döntésre még várnak az év fordulóján. A 3 százalékos inflációra még másfél évet várni kell a jelenlegi folyamatok mellett. Két nap múlva inflációs jelentés érkezik, amiben érdekes folyamatokat ígért az MNB-elnök.
 

Itt a friss alapkamatdöntés: nem változtattak, marad a 6,50 százalék

VIDEÓ
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa katonákat küldene Ukrajnába, Oroszország hallani sem akar róla – Háborús híreink kedden

Európa katonákat küldene Ukrajnába, Oroszország hallani sem akar róla – Háborús híreink kedden

Az európai vezetők hétfői berlini tárgyalásukon abban állapodtak meg, hogy az Ukrajnának adandó biztonsági garanciák tartalmaznák egy többnemzeti európai békefenntartó kontingens Ukrajnába küldését. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes ugyanakkor egy interjúban azt mondta, Moszkva számára elfogadhatatlan, hogy NATO-tagországok katonái állomásozzanak Ukrajnában. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatását fejezte ki Friedrich Merz német kancellár ötletét illetően, hogy a karácsonyi ünnepek idejére legyen tűzszünet a háborúban. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő úgy reagált, ez csak akkor elfogadható Oroszország számára, ha addig megszületik a békeszerződés. Erre azonban lényegében semmi esély nincs. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon figyelj: ezekre az ajándékokra adót kell fizetni karácsonykor

Nagyon figyelj: ezekre az ajándékokra adót kell fizetni karácsonykor

Az ajándékozás nem minden esetben jár adómentességgel, ezért különösen fontos tisztában lenni az ajándékok adózási szabályaival.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Boris Gurman, 69, "charged straight towards the danger" and grabbed one of the attacker's guns, a witness says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 16. 18:00
A FIFA-nál is Ousmane Dembélé lett az év legjobbja
2025. december 16. 15:44
Itt is a Puskás-díj idei győztese – videó
×
×
×
×