23 milliárd forintos „meccset” nyert Mbappé a PSG ellen

Tavaly a francia labdarúgóliga kötelezte fizetésre a PSG-t, most pedig a bíróság határozott úgy, hogy a klub nem mentesül egykori játékosa kifizetése alól. A játékos ügyvédjei további 260 millió euróra is igényt tartottak, a klub ellenben a jó hírnév megsértése, illetve amiatt szeretett volna 440 millió eurót kapni a csatártól, mert ingyen távozott. A bíróság ezeket a kereseteket elutasította.

A 26 éves játékos ügyvédjei szerint „a döntés megerősítette, hogy az elkötelezettséget ki kell fizetni”, és „a törvények még a labdarúgásban is mindenkire vonatkoznak”. A párizsi egyesület egyelőre nem kommentálta a döntést.

A világbajnok támadó tavaly nyáron szerződött a francia együttestől a Real Madridhoz, majd a játékos tavaly áprilisi, májusi és júniusi fizetése, valamint a legutóbbi párizsi szerződésében szereplő „etikai bónusz” utolsó harmadának kifizetésére 55 millió eurót követelt korábbi klubjától.

Mbappé – aki másfél éve perelte be a párizsiakat – 2023 nyarán, hosszas huzavona után nem hosszabbította meg az egy évvel később lejáró szerződését a PSG-vel, amelytől aztán tavaly hét idény és hat bajnoki cím után távozott, s végül ingyen került a spanyol fővárosba. Az egyesület szerint a csatár már 2022 júliusa óta tudta, hogy kontraktusa lejártával távozni fog, ezt azonban eltitkolta, így „nagy pénzügyi hátrány” érte a klubot.