Mindenki hazatalál, Szoboszlai Dominik is – sport a tévében

M4 Sport
14.00: Labdarúgó NB I, Nyíregyházi Spartacus FC-ETO FC
16.30: Labdarúgó NB I, Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK
19.00: Labdarúgó NB I, MTK Budapest-Újpest FC
M4 Sport+
16.45: Kosárlabda NB I, férfi, Atomerőmű SE - NHSZ-Szolnoki Olajbányász
19.00: Jégkorong, férfi, Sárközi emléktorna, Magyarország-Franciaország
Sport 1
13.30, 20.00: Darts, világbajnokság, 3. nap, London
Sport 2
13.00: Lóverseny, Kincsem+Tuti, ügetőfutamok, Budapest, Kincsem Park
17.45: Labdarúgás, török bajnokság, Antalyaspor-Galatasaray
21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting CP-AFS
Eurosport 1
9.15: Alpesisí, vk, férfiak, Val d'Isere, óriás-műlesiklás, 1. futam
10.45: Alpesisí, vk, nők, Saint Moritz, lesiklás
12.00: Biatlon, vk, férfiak, Hochfilzen, üldözőverseny
12.45: Alpesisí, vk, férfiak, Val d'Isere, óriás-műlesiklás, 2. futam
14.00: Sznúker, európai sorozat, Blackpool, Shoot Out, 3. forduló
19.45: Sznúker, európai sorozat, Blackpool, Shoot Out, 4. forduló
22.00: Sznúker, európai sorozat, Blackpool, Shoot Out, negyeddöntő
23.00: Sznúker, európai sorozat, Blackpool, Shoot Out, elődöntő
23.30: Sznúker, európai sorozat, Blackpool, Shoot Out, döntő
Eurosport 2
11.20, 18.00: Hódeszkázás, világkupa, férfiak és nők, Cortina d'Ampezzo, párhuzamos óriás-műlesiklás
14.00: Biatlon, vk, nők, Hochfilzen, váltó
17.30: Sífutás, vk, férfiak és nők, Davos, sprint
20.00: Golf, Grant Thornton Invitational, 2. nap
Spíler 1
15.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Brighton
18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Burnley-Fulham
20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Wolverhampton Wanderers
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Valencia
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Mallorca-Elche
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Osasuna
Arena 4
13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Karlsruhe-Paderborn
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Augsburg
18.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayer Leverkusen-1.FC. Köln
21.00: Labdarúgás, skót bajnokság, Falkirk-Hearts
Match 4
13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Norwich City-Southampton
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Everton
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-Lazio
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-Cagliari