2025. december 13. szombat Luca, Otília
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (b) ünnepli gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza harmadik fordulójának Eintracht Frankfurt-Liverpool mérkõzésén Frankfurtban 2025. október 22-én. A Liverpool 5-1-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Arne Dedert

Mindenki hazatalál, Szoboszlai Dominik is – sport a tévében

Infostart / MTI

Mérhetetlen mennyiségű foci a képernyőn szombaton, mutatjuk a teljes tévés sportkínálatot

M4 Sport

14.00: Labdarúgó NB I, Nyíregyházi Spartacus FC-ETO FC

16.30: Labdarúgó NB I, Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK

19.00: Labdarúgó NB I, MTK Budapest-Újpest FC

M4 Sport+

16.45: Kosárlabda NB I, férfi, Atomerőmű SE - NHSZ-Szolnoki Olajbányász

19.00: Jégkorong, férfi, Sárközi emléktorna, Magyarország-Franciaország

Sport 1

13.30, 20.00: Darts, világbajnokság, 3. nap, London

Sport 2

13.00: Lóverseny, Kincsem+Tuti, ügetőfutamok, Budapest, Kincsem Park

17.45: Labdarúgás, török bajnokság, Antalyaspor-Galatasaray

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting CP-AFS

Eurosport 1

9.15: Alpesisí, vk, férfiak, Val d'Isere, óriás-műlesiklás, 1. futam

10.45: Alpesisí, vk, nők, Saint Moritz, lesiklás

12.00: Biatlon, vk, férfiak, Hochfilzen, üldözőverseny

12.45: Alpesisí, vk, férfiak, Val d'Isere, óriás-műlesiklás, 2. futam

14.00: Sznúker, európai sorozat, Blackpool, Shoot Out, 3. forduló

19.45: Sznúker, európai sorozat, Blackpool, Shoot Out, 4. forduló

22.00: Sznúker, európai sorozat, Blackpool, Shoot Out, negyeddöntő

23.00: Sznúker, európai sorozat, Blackpool, Shoot Out, elődöntő

23.30: Sznúker, európai sorozat, Blackpool, Shoot Out, döntő

Eurosport 2

11.20, 18.00: Hódeszkázás, világkupa, férfiak és nők, Cortina d'Ampezzo, párhuzamos óriás-műlesiklás

14.00: Biatlon, vk, nők, Hochfilzen, váltó

17.30: Sífutás, vk, férfiak és nők, Davos, sprint

20.00: Golf, Grant Thornton Invitational, 2. nap

Spíler 1

15.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Brighton

18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Burnley-Fulham

20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Wolverhampton Wanderers

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Valencia

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Mallorca-Elche

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Osasuna

Arena 4

13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Karlsruhe-Paderborn

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Augsburg

18.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayer Leverkusen-1.FC. Köln

21.00: Labdarúgás, skót bajnokság, Falkirk-Hearts

Match 4

13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Norwich City-Southampton

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Everton

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-Lazio

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-Cagliari

nb i

liverpool

szoboszlai dominik

sportműsor

