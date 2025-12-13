ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 13. szombat Luca, Otília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy női kézben tartott okostelefon.Forrás:Getty Images/Jacques Julien
Nyitókép: Getty Images/Jacques Julien

Karácsonyi csoda: így még nem adományoztunk

Infostart

Az adventi időszakban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adományozói már használhatják a tap on phone (telefonterminál) megoldást, amely tableteket és okostelefonokat képes fizetési terminállá alakítani az egyszerű és biztonságos segítségnyújtáshoz – közölte a segélyszervezet.

A tudatos, gyors és biztonságos adománygyűjtés technológiai hátterének megteremtése és elterjesztése érdekében stratégiai együttműködésre lépett a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, és a szervezet munkáját évek óta támogató Mastercard; a három évre szóló megállapodást szerdán írták alá.

A segélyszervezet tájékoztatása szerint a most megkötött együttműködés célja, hogy az adománygyűjtő kampányaikban az emberek a legújabb és legmodernebb digitális fizetési módokon támogathassák a szervezet munkáját, és a fizetési lehetőségek bővülésével nőjön az adományozók száma és az adományok összege is.

Az adventi időszakban a segélyszervezet adományozói már használhatják a tap on phone (telefonterminál) megoldást, amely tableteket és okostelefonokat képes fizetési terminállá alakítani az egyszerű és biztonságos segítségnyújtáshoz és ehhez csak egy alkalmazást kell letölteni – írták.

Hozzátették: a korszerű digitális eszközökkel a mobil-, az órás-, és a hagyományos bankkártyás fizetés egyaránt lehetséges.

Az elektronikus fizetéshez tehát nincs szükség önálló POS-terminálra, elegendő hozzá egy NFC-képes okostelefon.

Megjegyezték: a technológia elérhető Android és iOS platformon is, népszerűségét pedig az jelzi, hogy szűk egy év alatt már mintegy 11 ezer tap on phone került használatba Magyarországon.

A közleményben idézték Márkus Gergelyt, a Mastercard country managerét, aki arról beszélt, büszkék arra, hogy hozzájárulnak az Ökumenikus Segélyszervezet munkájához. „Együttműködésünk révén a Mastercard a biztonságos, gyors és hatékony digitális adományozás kiemelt támogatójává válik Magyarországon, ezáltal megújítja a hazai segítségnyújtási kultúrát és gyakorlatot. Meggyőződésünk, hogy ez az adománygyűjtő szervezetek és a támogatók számára egyaránt előnyös” – mondta.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója arról beszélt, reményeik szerint az adományozást megkönnyítő megoldások bevezetése „segít közelebb jutni azokhoz, akiknek az teszi teljessé a karácsonyt, ha segíthetnek másokon, és azokhoz is, akik rászorulnak a támogatásra”. „Hisszük, hogy az összefogás erejével országszerte valamennyi intézményünkben folytathatjuk a rászorulók egész éves támogatását, ételt, otthont és esélyt adva a legszegényebbeknek!” – fogalmazott.

Az Ökumenikus Segélyszervezet idén 30. alkalommal hirdette meg hagyományos adventi adománygyűjtését, amelynek célja, hogy ünnepi segélyakcióin túl egész évben segíteni tudja a nélkülözőket és a bajbajutottakat országos intézményrendszerén keresztül. A jól ismert szeretet.éhség. mottó és kiharapott mézeskalácsszív szimbólum magyarok százezrei számára segít személyesen megtapasztalni a cselekvő szeretetet és a hiányt szenvedők támogatását.

A támogatásoknak köszönhetően évente

  • több mint 300 ezer adag ételt osztanak ki,
  • 300 családnak biztosítanak lakhatást a családok átmeneti otthonaiban, valamint
  • egész évben több ezer családnak és 3600 gyermeknek nyújtanak kapaszkodót, esélyt a felzárkózásra

– közölték.

Kezdőlap    Belföld    Karácsonyi csoda: így még nem adományoztunk

adományozás

advent

magyar ökumenikus segélyszervezet

mastercard

gáncs kristóf

fizetőterminál

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mélyen Ororoszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Mélyen Ororoszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Ukrajna a béke irányába tett lépések a hét második felében, bemutatott az Egyesült Államoknak egy 20 pontos módosított javaslatot a háború lezárására. Ebben szerepel egy olyan javaslat, amely a Donbaszt semleges területté nyilvánítaná, az ukrán erők kivonulásával.Később ezt letagadták, és arról beszéltek, hogy ez csak egy lehetőség, amit meg kellene vitatni. Közben Donald Trump amerikai elnöknek fogy a türelme. Pénteken az ukrán haderő jelentős ellentámadást hajtott végre Kupjanszknál: a várost - ukrán források szerint - szinte teljesen bekerítették. Az éjjel két ‍ember halt meg az éjszaka egy ukrán dróncsapásban az oroszországi Szaratov ‍városban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Áll a bál az orosz pénzek befagyasztása körül: most épp egy erős EU-s ország háborog, igazából félnek

Áll a bál az orosz pénzek befagyasztása körül: most épp egy erős EU-s ország háborog, igazából félnek

Belga kormányfő: az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatok megosztása esetén Belgium kész hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Witkoff to meet Zelensky for latest Ukraine war talks

Witkoff to meet Zelensky for latest Ukraine war talks

Donald Trump's envoy will meet the Ukrainian president and European leaders in Berlin to discuss the latest peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 13. 09:11
Orbán Viktor a Szőlő utcai incidensekről: még egy bűnöző fiatallal sem lehet így bánni
2025. december 13. 06:49
Időseket érintő új akció indult
×
×
×
×