ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.5
usd:
328.47
bux:
109607.58
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Tragédia Sződligetnél, káosz az érintett vasútvonalon

Infostart / MTI

Elgázolt egy embert a vonat Sződligetnél, a Sződ-Sződliget megállóhelyen – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken az MTI-vel.

Azt írták: a Budapestre tartó szerelvényen mintegy százötven ember utazott. Hozzátették: a váci hivatásos és önkéntes tűzoltók segítenek az utasoknak biztonságosan átszállni a mentesítő szerelvényre.

A MÁV Csoport tájékoztatása szerint a Vácról 16:04-kor a Nyugati pályaudvarra elindult S70-es vonat ütött el egy embert. A helyszínelés ideje alatt – várhatóan késő estig – egy vágányon haladhatnak a vonatok Göd és Vác között – fűzték hozzá.

Jelezték: a Budapest–Vác–Szob vonalon 15-30 perccel hosszabb menetidőkre, kimaradó vagy esetenként rövidebb szakaszon közlekedő járatokra lehet számítani.

A forgalmi változások részleteiről közölték: a szobi Z70-es, G70-es vonatok a Nyugati pályaudvar és Vác között S70-es vonatként közlekednek – a Nyugatiból óra 15 perckor és a Vácról Budapestre óra 34-kor induló S70-es vonatok esetében. Megállnak az S70-es járatok megállási helyein is. Vác és Szob között Z70-es és G70-es vonatként, késéssel közlekednek mindkét irányban - ismertették.

Rögzítették továbbá: a Szobról induló vonatok Vácról óra 34-kor S70-es járatként indulnak tovább a Nyugati pályaudvarra, az EuroCityk pedig teljes útvonalon közlekednek, de megnő a menetidejük.

Közleményében a vasúttársaság felhívta a figyelmet arra is, hogy a Vác és Budapest között a VOLÁN menetrend szerinti járatain elfogadják a vasúti jegyeket is.

Kezdőlap    Belföld    Tragédia Sződligetnél, káosz az érintett vasútvonalon

katasztrófavédelem

vonat

halálos baleset

gázolás

sződliget

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Németország kibertámadással és választási beavatkozással vádolja Oroszországot

Németország kibertámadással és választási beavatkozással vádolja Oroszországot

Németország azzal vádolja Oroszországot, hogy kibertámadást hajtott végre a német légiforgalmi irányítás ellen, valamint megpróbálta befolyásolni a februári szövetségi választásokat, a vádakat azonban Moszkva határozottan visszautasítja, írja a BBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot ment ma a budapesti tőzsde: itt van, hogy zártak ma a papírok

Nagyot ment ma a budapesti tőzsde: itt van, hogy zártak ma a papírok

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 393,94 pontos, 0,36 százalékos emelkedéssel, 109 607,58 ponton zárt pénteken.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits back at Europe's big plan to loan Moscow's frozen cash to Ukraine

Russia hits back at Europe's big plan to loan Moscow's frozen cash to Ukraine

Russia's central bank says it is suing Belgium's Euroclear in court following an EU bid to use Russian assets to aid Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 18:15
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák
2025. december 12. 17:34
Böröndi Gábor: 40 évet lépett előre a Magyar Honvédség – fotók
×
×
×
×