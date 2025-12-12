ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.57
usd:
328.62
bux:
109607.58
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Leopard 2A7HU harckocsik a Honvédelmi és Haderõfejlesztési Program keretében beszerzett harckocsiflotta teljessé válása alkalmából rendezett eseményen Tatán 2025. december 12-én. A 44. Leopárd harckocsi megérkezésével teljessé vált a magyar harckocsi flotta.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Böröndi Gábor: 40 évet lépett előre a Magyar Honvédség – fotók

Infostart / MTI

A 44. Leopard harckocsi megérkezésével teljessé vált a magyar harckocsiflotta - mondta a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár laktanyájában Tatán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közlése szerint a Leopard 2 A7HU a világ egyik legmodernebb harckocsija, a rendszert a Leguan hídvetők és a műszaki mentőszerek teszik teljessé.

A miniszter kiemelte, 2015-ben tette lehetővé az ország gazdasági teljesítménye, hogy megkössék azokat a szerződéseket, amelyek által visszaépíthető a Magyar Honvédség harckocsizó képessége.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke azt mondta, a Leopardok beszerzésével 40 évet lépett előre a Magyar Honvédség. Az utolsó páncélos érkezésével befejeződött a zászlóalj feltöltése, a harckocsizó képességek elsajátítását pedig egy Európában egyedülálló szimulációs berendezés segíti.

Kezdőlap    Belföld    Böröndi Gábor: 40 évet lépett előre a Magyar Honvédség – fotók

harckocsi

szalay-bobrovniczky kristóf

leopard 2

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Németország kibertámadással és választási beavatkozással vádolja Oroszországot

Németország kibertámadással és választási beavatkozással vádolja Oroszországot

Németország azzal vádolja Oroszországot, hogy kibertámadást hajtott végre a német légiforgalmi irányítás ellen, valamint megpróbálta befolyásolni a februári szövetségi választásokat, a vádakat azonban Moszkva határozottan visszautasítja, írja a BBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Hallottál már Kukutyinról vagy Piripócsról? Mit tudsz a fiktív helynevek valódi jelentéséről?

Kvíz: Hallottál már Kukutyinról vagy Piripócsról? Mit tudsz a fiktív helynevek valódi jelentéséről?

Ha a te fantáziádat is megmozgatják ezek a nem létező, beszédes nevű települések, a Pénzcentrum mai vicces kvízét semmi esetre se hagyd ki! Lássuk, hány kérdésre tudod a választ!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits back at Europe's big plan to loan Moscow's frozen cash to Ukraine

Russia hits back at Europe's big plan to loan Moscow's frozen cash to Ukraine

Russia's central bank says it is suing Belgium's Euroclear in court following an EU bid to use Russian assets to aid Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 18:15
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák
2025. december 12. 17:47
Tragédia Sződligetnél, káosz az érintett vasútvonalon
×
×
×
×