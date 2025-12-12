ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 12. péntek
A couple of unrecognizable food bank volunteers pass a stack of diapers to sort along with blankets and canned goods.
Nyitókép: SDI Productions/Getty Images

Mennyit bír? Belenézett pelenkákba a fogyasztóvédelem

Infostart / MTI

A higiéniai termékek köztük az újszülött pelenkák és a különböző egészségügyi betétek átfogó vizsgálatánál a termékek folyadékmegkötő képességét tekintve nem találtak megtévesztő értékeket - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken.

A közlemény szerint a hatóság átfogó vizsgálatot végzett a csecsemőknek szánt pelenkák, a felnőtteknek szánt egészségügyi betétek és tisztasági betétek, menstruációs fehérneműk, valamint az inkontinencia betétek körében, hogy feltárja azok tényleges folyadékmegkötő képességét és kiszűrje az esetleges megtévesztő termékállításokat.

Rámutattak, hogy bevásárlóközpontokban, áruházláncokban, üzletláncokban, drogériákban, webáruházakban és egyéb kiskereskedelmi egységekben került sor a mintavételére, ami 60 terméket érintett. Ezek között 14 nappali normál és 6 éjszakai egészségügyi betét, 9 menstruációs fehérnemű, 10 normál tisztasági, illetve 11 férfi és női inkontinencia betét, valamint 10 pelenka található.

A közlemény szerint az NKFH laboratóriuma egy saját fejlesztésű módszerrel határozta meg a termékek folyadékmegkötő képességét. Megállapították, hogy a normál nappali egészségügyi betétek 14 és 45 milliliter közötti, az éjszakai egészségügyi betétek 24 és 86 milliliter, a menstruációs fehérneműk 6 és 16 milliliter, míg a normál tisztasági betétek 2 és 14 milliliter közötti folyadékot képesek megkötni, így ezek közül minden fogyasztó ki tudja választani élethelyzetéhez, felhasználási céljához legjobban illeszkedő vagy a termékkategórián belüli leggazdaságosabb terméket.

A normál férfi és női inkontinencia betéteknél az eredmények széles skálán mozogtak: a termékek 44 és 340 milliliter közötti folyadékmegkötő képességgel rendelkeztek, amelyről már vásárláskor tájékozódhat a vevő, hiszen erről a termék gyártójának a címkézésen jogszabály szerint tájékoztatnia kell őt. A csecsemőpelenkáknál pedig a laboratóriumi vizsgálatok 77-től egészen 395 milliliterig terjedő folyadékmegkötő kapacitást mutattak. A részletes összehasonlító táblázat és jelentés az NKFH honlapján, az nkfh.gov.hu oldalon érhető el.

A vizsgálat kiterjedt még a termék csomagolásán feltüntetett állításokra, tanúsítványok valódiságára, ami még folyamatban van. Az állítások megalapozottságát a gyártónak igazolnia kell, amennyiben az NKFH megtévesztést vagy szabálytalanságot tár fel, hatósági eljárás indul.

Kiemelték, az NKFH fontosnak tartja, hogy a piacon elérhető higiéniai termékek megfeleljenek a valós fogyasztói elvárásoknak és a gyártók pontos, ellenőrizhető információkat tüntessenek fel a csomagoláson. A hatóság célja, hogy a vásárlók valós, összehasonlítható adatok alapján hozhassanak döntést, és hogy a megtévesztő állítások kiszűrésével tisztességes verseny alakuljon ki a gyártók között.

Az NKFH a jövőben is rendszeresen ellenőrzi a fogyasztók által széles körben használt termékeket, és elkötelezetten azon dolgozik, hogy a vásárlók biztonságos és minőségi árucikkekhez jussanak - olvasható a hatóság közleményében.

betét

pelenka

nkfh

2025. december 12. 20:42
2025. december 12. 20:08
