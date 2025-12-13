ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 13. szombat Luca, Otília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az ESO Nagyon Nagy Távcsövével készült felvétele a WISPIT 2b bolygóról, amint a csillaga körül kering a korongban lévő résben
Nyitókép: SO/R. F. van Capelleveen et al.

Ritka, ragyogó égitestet fedeztek fel – képek

Infostart

Növekedésben lévő bolygókat nagyon ritkán sikerül lencsevégre kapni. Azt egyelőre a tudósok se tudják pontosan, hogyan lesz a por és gáz keverékéből végül bolygó. A mostani felfedezés ezt segít megérteni.

Olyan gyorsan növekszik, hogy szó szerint ragyog egy bolygókezdemény, amit a chilei Magellan-távcsővel nemrég fedeztek fel.

Mint a hírrel kapcsolatban a Svábhegyi Csillagvizsgáló szerzője emlékeztet, a csillagászok egyelőre csak nagy vonalakban képesek felvázolni a folyamatot. Azok a protoplanéták, amelyekből később a Jupiterhez és a Szaturnuszhoz hasonló gázóriások lesznek, először a körülöttük lévő anyagot nyelik el, majd végül egész réseket tisztítanak meg a születésüknek helyt adó korongban. Azt a kevéske anyagot, amely ezekbe a résekbe áramlik, a születőben lévő bolygó az akkréció nevű folyamat során magára szippantja. Az viszont, hogy hol landol az anyag, és miként hat egymásra a gravitáció és a mágneses tér, még vita tárgya.

Laird Close (University of Arizona) és munkatársai a chilei 6,5 méteres Magellan-távcsőre szerelt új műszer, a MagAO-X felvételeinek elemzésekor fedezték fel a WISPIT-2b protoplanéta felfedezését.

Az égitest körülbelül ötször akkora tömegű, mint a Jupiter, és csupán 5 millió éves, vagyis csillagászati értelemben még csecsemő.

Az alapján, hogy milyen fényesen ragyog, a kutatók szerint nagyjából annyi anyagot szív magára egy évben, mint a Mars legnagyobb holdjának, a Phobosnak a százszorosa. Ez a folyamat nem tart örökké, mivel a korong maradványai végül annyira szétszóródnak, hogy a planéta éhen marad.

Ez mindössze a harmadik olyan bolygókezdemény, amelyet egyértelműen egy korongban találtak, és az első, amelyre egy korong gyűrűi közötti résben bukkantak rá.

Kezdőlap    Tudomány    Ritka, ragyogó égitestet fedeztek fel – képek

bolygó

chile

svábhegyi csillagvizsgáló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő? - interaktív online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő? - interaktív online előadás

Infláció, geopolitikai bizonytalanság, infláció. Soha nem volt még ennyire aktuális kérdés, hogy miben érdemes valójában értéket tartani. Az arany évezredek óta a vagyon szimbóluma, miközben a „digitális aranyként” emlegetett Bitcoin alig több mint egy évtizede létezik – mégis alapjaiban formálja át a pénzről alkotott képünket. Vajon a fizikai nemesfém marad a biztos menedék, vagy a jövő már egyértelműen digitális?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Áll a bál az orosz pénzek befagyasztása körül: most épp egy erős EU-s ország háborog, igazából félnek

Áll a bál az orosz pénzek befagyasztása körül: most épp egy erős EU-s ország háborog, igazából félnek

Belga kormányfő: az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatok megosztása esetén Belgium kész hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Witkoff to meet Zelensky for latest Ukraine war talks

Witkoff to meet Zelensky for latest Ukraine war talks

Donald Trump's envoy will meet the Ukrainian president and European leaders in Berlin to discuss the latest peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 13. 08:51
Most tényleg nagyot robbant a Facebook, nem is egyet
2025. december 12. 19:35
A YouTube és a TikTok állandó pörgetése egyenértékűvé vált a levegővétellel
×
×
×
×