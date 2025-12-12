Világsztárok és egy százéves gőzmozdony a Városligetben

A jövő év eleji rendezvény alkalmából, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum együttműködése révén egy több mint százéves, üzemképes gőzmozdonyt emeltek be pénteken darukkal a városligeti intézmény elé, mely két hónapig fog állni a Fővárosi Nagycirkusz előtti téren. A két kulturális intézmény együttműködésének célja, hogy felhívják a figyelmet a magyar kultúra értékeire, valamint a tudás és az innováció fontosságára – hangzott el a pénteki sajtótájékoztatón.

Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója az eseményen kiemelte: a Fővárosi Nagycirkusz 136 éves, pontosan annyi idős, mint az intézmény előtt elhelyezett szerelvény. „A gőzmozdonnyal azt üzenjük a világnak, hogy Budapest a világ cirkuszművészetének lokomotívja, húzóereje, hiszen az a megújulási folyamat, melyet a cirkuszművészet Budapesten produkál, jelentős hatással van a világ cirkuszművészetére” – emelte ki.

A kétévente megrendezett, idén épp harmincéves Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál a világ egyik legjelentősebb cirkuszművészeti szakmai rendezvénye és a Monte-Carlo Nemzetközi Cirkuszfesztivál után a világ második legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye – hangsúlyozta a főigazgató, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a korábban a szórakoztatóiparhoz tartozó ágazat már be tudott illeszkedni a „magas művészetek” közé.

Budapest, 2025. december 12. Gõzmozdonyt emelnek darukkal Budapesten, a Fõvárosi Nagycirkusz elé a XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál alkalmából 2025. december 12-én. A budapesti rendezvényen négy kontinens több mint 200 világhírû artistája öt különbözõ mûsorblokkban mutatkozik be és méretteti meg magát 2026. január 7. és 12. között. A több mint százéves, üzemképes mozdony a Nemzeti Cirkuszmûvészeti Központ és a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum együttmûködése révén két hónapig fog állni a Fõvárosi Nagycirkusz elõtti téren. A két kulturális intézmény együttmûködésének célja, hogy felhívják a figyelmet a magyar kultúra értékeire, valamint a tudás és az innováció fontosságára. MTI/Balogh Zoltán

A főigazgató kiemelte, szinte minden zsánerben csúcsprodukciók érkeznek. Kínából két olyan előadás kerül a budapesti színpadra, melyet még nem láthattak a világban, köztük egy talajakrobatika szám, melynek részeként 18 artista fog szaltózni a talajon; egy amerikai produkció során a közönség pedig egy különleges levegőakrobatika számot láthat – sorolta.

Fekete Péter elmondta, hogy öt különböző show kerül a színpadra a fesztivál során, a csúcsprodukció a szombati napon a magyar művészek bemutatkozása lesz. „Azt szeretnénk, ha minél több menedzser, minél több igazgató látná a magyarokat és jó szerződéseket kínálna a hazai művészeknek” – hangsúlyozta.

Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója az eseményen arról beszélt, hogy a rendezvénnyel a múzeum láthatóságát tudják fenntartani, hiszen csaknem tíz éve nem látogatható a múzeum főépülete. „Nagyon fontos, hogy a saját közönségünkkel az utcákon, a tereken és a különböző fesztiválokon tudjunk találkozni” – magyarázta, példaként említette a Mozgó Múzeum elnevezésű projektet, melynek keretében Ikarus buszok jelennek meg Budapest utcáin, vagy éppen a Művészetek Völgyében, ahol zenélő busszal is találkozhatott a közönség.

A kiállított, 326 pályaszámú mozdony 19. század végén készült és az 1970-es évek végéig, 90 évig szolgált – mondta Schneller Domonkos, aki arról is beszámolt, hogy ebből a típusú mozdonyból Magyarországon négy további példány van: egy Debrecenben, egy Kápolnásnyéken, valamint kettő Budapesten.