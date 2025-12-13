ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 13. szombat Luca, Otília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy villanyoszlop és távvezeték egy madárral rajta, ködös időben.
Nyitókép: Unsplash

Utálatos arcát mutatja a tél

Infostart

Szombaton várhatóan már nem lesz olyan pontja az országnak síkvidéken, ahol megpillantjuk a Napot. Ellenben a hegyekben érdemes egy próbát tenni a naposabb, enyhébb idő érdekében.

Túlnyomóan borult, párás, foltokban tartósan ködös idő várható. Szitálás helyenként előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A csúcsérték 1 és 6 fok között változik.

A folytatás sem tartogat sok izgalmat: marad a szükeség és a hidegpárna, tehát borongós, párás, ködös időben lesz részünk, nagyrészt fagymentes éjszakákkal a következő napokban. Kedden van esély arra, hogy a keleti megyékben nagyobb területen is elvékonyodjon, illetve felszakadozzon a felhőzet, bár ez még bizonytalan – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

Kezdőlap    Életmód    Utálatos arcát mutatja a tél

időjárás

előrejelzés

köd

pára

szitálás

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Wambach: A magyar gazdaságban a legtöbb területen aggasztó a helyzet

Wambach: A magyar gazdaságban a legtöbb területen aggasztó a helyzet

Achim Wambach, a Leibniz Centre for European Economic Research (ZEW Kutatóintézet) igazgatója és a Mannheim Egyetem professzora szerint a magyar gazdaság elmúlt évekbeli stagnálását több különböző tényező (EU-s források hiánya, egyes szektorok túlszabályozása, külkereslet csökkenése) okozza, a trendek pedig hosszú távon sem biztatóak. A közgazdász a Portfolionak adott interjújában arról is beszélt, hogy Magyarország sokat profitálhatna az európai értékláncok földrajzi átrendeződéséből, ehhez azonban kiszámíthatóbb szabályozási környezetre és gazdaságpolitikára lenne szükség. Wambach véleménye szerint Közép-Európa és Magyarország gazdasági jövője a jó minőségű oktatásban és a kutatás-fejlesztésben van, a régió ugyanis csak ezen keresztül tud majd meghatározóvá válni bizonyos gazdasági területeken és a korábbinál szervesebb módon bekapcsolódni a nemzetközi ellátási láncokba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi Simson-motorok: bármelyik magyar garázsban lapulhat egy ilyen

Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi Simson-motorok: bármelyik magyar garázsban lapulhat egy ilyen

Magyarországon évek óta folyamatosan emelkedtek a régi motorok árai: a Pannóniák, Csepelek, Danubiák és persze a legendás Simsonok mára sokszor milliós értéket is képviselhetnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Witkoff to meet Zelensky for latest Ukraine war talks

Witkoff to meet Zelensky for latest Ukraine war talks

Donald Trump's envoy will meet the Ukrainian president and European leaders in Berlin to discuss the latest peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 13. 06:12
Felejtse el a tejfölt, új ötletünk van a rakott krumplira
2025. december 12. 08:24
Karácsonyi sütés-főzés: ezek az alapanyagok drágultak a legtöbbet
×
×
×
×