Utálatos arcát mutatja a tél

Túlnyomóan borult, párás, foltokban tartósan ködös idő várható. Szitálás helyenként előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A csúcsérték 1 és 6 fok között változik.

A folytatás sem tartogat sok izgalmat: marad a szükeség és a hidegpárna, tehát borongós, párás, ködös időben lesz részünk, nagyrészt fagymentes éjszakákkal a következő napokban. Kedden van esély arra, hogy a keleti megyékben nagyobb területen is elvékonyodjon, illetve felszakadozzon a felhőzet, bár ez még bizonytalan – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.