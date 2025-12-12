ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.26
usd:
327.98
bux:
109607.58
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sorban parkoló autók egy fasor alatt található parkolóban.
Nyitókép: Unsplash

Különleges kedvezményeket kaphatnak az európai gyártású kisautók

Infostart

Egy új kategória bevezetését tervezik, melybe csak az Európában gyártott, kis tömegű elektromos autók kerülhetnek be.

Az Európai Unió új eszközökkel próbálná megvédeni az európai autógyártókat az egyre erősebb kínai konkurenciától – írja a Financial Times cikke nyomán a hvg.hu.

Az EU egy külön kategória, az „Európában készült” kisautó bevezetését tervezi, amely kifejezetten az olcsóbb, városi elektromos autókra vonatkozna. Az ebbe a kategóriába tartozó járművek olyan kedvezményeket kapnának, mint a könnyebb parkolási lehetőség és egyszerűbb szabályozás.

Hogy ez a parkolási kedvezmény mit jelentene, azt a cikk pontosan nem részletezi, azonban a terv egy szélesebb intézkedéscsomag része, amellyel az EU enyhítené az európai autóiparra nehezedő nyomást. A gyártók egyszerre küzdenek az olcsó kínai elektromos autók beáramlásával, az amerikai vámokkal és a gyengébb kereslettel.

Várhatóan az új kategóriába csak az Európában gyártott, 1,5 tonna tömeg alatti elektromos autók kerülnek majd be, amik akár egy évtizedre is mentesülhetnek olyan szabályok, előírások alól, mint a 2026-ban érkező Euro 7.

A cél, hogy alacsonyabb maradjon az autók ára, mert a gyakran változó szabályok jelentősen megdrágítják a fejlesztést és a gyártást. Az elképzelést több nagy európai gyártó, köztük a Renault és a Stellantis is támogatja, szerintük így a kisebb, városi elektromos autók újra nyereségesek lehetnének. A kedvezmények akár olyan modellekre is kiterjedhetnének, mint az új Renault Twingo, a Citroën ë-C3 vagy a Volkswagen kisebb típusai.

Kezdőlap    Autó    Különleges kedvezményeket kaphatnak az európai gyártású kisautók

parkolás

európai unió

kedvezmény

autógyártás

márka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: nem minden kétkedő ugyanazért ellenzi a NATO fegyvervásárlási tervét

Elemző: nem minden kétkedő ugyanazért ellenzi a NATO fegyvervásárlási tervét

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a szövetségeseknek havonta legalább egymilliárd dollárt kell félretenniük Ukrajna amerikai fegyvervásárlásainak finanszírozására. Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az InfoRádióban elmondta: a szövetség megosztott, egyes országok a békét sürgetik, míg mások jelentős összegekkel támogatnák a háború folytatását.
 

Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Globális eladási hullám a tőzsdéken

Globális eladási hullám a tőzsdéken

Európában ma óvatos emelkedést láthattunk, az USA-ban pedig folytatódik az AI-papírok lejtmenete,a tegnapi Oracle-zuhanás után ma a Broadcom részvényét büntetik elsősorban a befektetők - a cég szerint a mesterséges intelligenciához köthető bevételek növekvő súlya rontani fogja a profitmarzsokat a jövőben. A koraesti órákban egyre nagyobb lett az eladói nyomás a piacokon: a három vezető amerikai részvényindex mind mínuszban van, de a korábban nagyot emelkedő arany és ezüst is lefordult, miközben a kriptodevizák és az olaj árfolyama is esik. Pánik egyelőre nincs, széleskörű esés, korrekció viszont van.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kemény üzenetet küldött a magyar gazdaságnak Brüsszel: baj lehet ebből 2026-ban

Kemény üzenetet küldött a magyar gazdaságnak Brüsszel: baj lehet ebből 2026-ban

Az Európai Bizottság gazdasági biztosa figyelmeztetést adott ki Magyarország és Málta számára a költségvetési hiánycélok be nem tartásának kockázata miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU backs indefinite freeze on Russia's frozen cash ahead of loan plan for Ukraine

EU backs indefinite freeze on Russia's frozen cash ahead of loan plan for Ukraine

After almost four years of Russia's full-scale war, Kyiv is running out of cash, and needs an estimated €135.7bn over the next two years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 15:27
Kitették az indexet szombatra az üzemanyagok
2025. december 12. 04:55
Káosz a New York-i közlekedésben: a repülőtérig vágtázott egy elszabadult ló – videó
×
×
×
×