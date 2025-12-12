Különleges kedvezményeket kaphatnak az európai gyártású kisautók

Az Európai Unió új eszközökkel próbálná megvédeni az európai autógyártókat az egyre erősebb kínai konkurenciától – írja a Financial Times cikke nyomán a hvg.hu.

Az EU egy külön kategória, az „Európában készült” kisautó bevezetését tervezi, amely kifejezetten az olcsóbb, városi elektromos autókra vonatkozna. Az ebbe a kategóriába tartozó járművek olyan kedvezményeket kapnának, mint a könnyebb parkolási lehetőség és egyszerűbb szabályozás.

Hogy ez a parkolási kedvezmény mit jelentene, azt a cikk pontosan nem részletezi, azonban a terv egy szélesebb intézkedéscsomag része, amellyel az EU enyhítené az európai autóiparra nehezedő nyomást. A gyártók egyszerre küzdenek az olcsó kínai elektromos autók beáramlásával, az amerikai vámokkal és a gyengébb kereslettel.

Várhatóan az új kategóriába csak az Európában gyártott, 1,5 tonna tömeg alatti elektromos autók kerülnek majd be, amik akár egy évtizedre is mentesülhetnek olyan szabályok, előírások alól, mint a 2026-ban érkező Euro 7.

A cél, hogy alacsonyabb maradjon az autók ára, mert a gyakran változó szabályok jelentősen megdrágítják a fejlesztést és a gyártást. Az elképzelést több nagy európai gyártó, köztük a Renault és a Stellantis is támogatja, szerintük így a kisebb, városi elektromos autók újra nyereségesek lehetnének. A kedvezmények akár olyan modellekre is kiterjedhetnének, mint az új Renault Twingo, a Citroën ë-C3 vagy a Volkswagen kisebb típusai.