2025. december 13. szombat
Tejföl helyett ricottát javasolnak az ínyenceknek.
Nyitókép: Fotó: AI

Felejtse el a tejfölt, új ötletünk van a rakott krumplira

Infostart

A magyar háztartásokban kedvelt rakott krumpli receptje is teret enged az innovációnak. A klasszikus étel új szintre emelhető a tejföl részleges vagy teljes kiváltásával krémesebb olasz tejtermékekkel, a mascarponéval vagy ricottával.

A klasszikus receptben kulcsszerepet játszó tejföl helyett vagy mellett a kísérletező kedvűek bevethetik az olasz konyha elemeit. A mascarpone vagy a ricotta használata garantálja, hogy az étel textúrája selymesebbé és gazdagabbá váljon - ad tanácsot az agrarinform.hu.

A recept

Az alapanyagok (krumpli, kolbász, főtt tojás, szalonna, fűszerek) maradhatnak a megszokottak. A rétegezés során a tejföl helyett vagy mellett minden sorra mascarponét vagy ricottát kell kenni, ezzel biztosítva a szaftos és krémes állagot a sütési folyamat során. A befejezéshez a tetején a reszelt sajt adja az aranyló, ropogós kérget.

Az ízélmény fokozására

A variációk tovább bővíthetők. Az olasz tejtermékek enyhén édeskés, lágy íze jól harmonizál a füstölt kolbásszal és a tojással. Akár friss snidlinggel, újhagymával, kevés fokhagymával, szerecsendióval vagy pirított hagymával is dúsíthatók a rétegek.

A szakmai tanácsok arra is felhívják a figyelmet, hogy már a burgonya előkészítésekor is lehet javítani az ízminőségen: a krumpli víz helyett alaplében történő főzése intenzívebb, ízletesebb alapot biztosít a rakott krumplihoz.

