Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Vinkó József, Zsidai Zoltán Roy, Szlávik János, Lantos Csaba, Steigervald Krisztián, Wéber Gábor, Bódis László, Maruzsa Zoltán.

Szombat

11.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője

14.00 Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője

16.00 Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője

18.00 Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője

23.00 Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő

Vasárnap

5.00 Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője

8.00 Lantos Csaba energiaügyi miniszter

13.00 Steigervald Krisztián generációkutató

14.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor

16.00 Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója

18.00 Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára

23.00 Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója

