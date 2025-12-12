Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője
14.00 Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
16.00 Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
18.00 Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
23.00 Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő
Vasárnap
5.00 Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
8.00 Lantos Csaba energiaügyi miniszter
13.00 Steigervald Krisztián generációkutató
14.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor
16.00 Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
18.00 Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára
23.00 Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója