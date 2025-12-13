Most tényleg nagyot robbant a Facebook, nem is egyet

Infláció, geopolitikai bizonytalanság, infláció. Soha nem volt még ennyire aktuális kérdés, hogy miben érdemes valójában értéket tartani. Az arany évezredek óta a vagyon szimbóluma, miközben a „digitális aranyként” emlegetett Bitcoin alig több mint egy évtizede létezik – mégis alapjaiban formálja át a pénzről alkotott képünket. Vajon a fizikai nemesfém marad a biztos menedék, vagy a jövő már egyértelműen digitális?