Most tényleg nagyot robbant a Facebook, nem is egyet

Több, az oldalt átláthatóbbá, használatát könnyebbé tevő újításról adott hírt a Facebook.
Mint a 24.hu összefoglalójából kiderül,
- megváltozik a hírfolyam megjelenése, ahol egy új funkciót is kapunk: az Instához hasonlóan képesek leszünk dupla érintéssel fotókat kedvelni
- szintén újdonság, hogy egy bejegyzésre kattintva a poszt szövegét teljes képernyőn láthatjuk majd
- lehetőségünk lesz visszajelzést adni a bejegyzésekről, képekről, videókról, hogy attól kezdve az algoritmus számunkra érdekesebb, relevánsabb tartalmakat jelenítsen meg
- megújul a menü és a kereső is
- újítás a tartalomgyártásban: a posztok, a sztorik és a kommentek létrehozására is új módok állnak majd rendelkezésre
- a posztok alatti beszélgetéseket könnyebben lehet majd követni, rangsorolhatjuk a kommenteket.
További frissítések is jönnek, de csak 2026-tól.