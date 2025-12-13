ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 13. szombat
Most tényleg nagyot robbant a Facebook, nem is egyet

Infostart

Azért ezeket az újításokat meg kell szokni, de tény, hogy a kommentek között néha nagyon el lehet veszni, és még mindig sok az érdektelen tartalom.

Több, az oldalt átláthatóbbá, használatát könnyebbé tevő újításról adott hírt a Facebook.

Mint a 24.hu összefoglalójából kiderül,

  • megváltozik a hírfolyam megjelenése, ahol egy új funkciót is kapunk: az Instához hasonlóan képesek leszünk dupla érintéssel fotókat kedvelni
  • szintén újdonság, hogy egy bejegyzésre kattintva a poszt szövegét teljes képernyőn láthatjuk majd
  • lehetőségünk lesz visszajelzést adni a bejegyzésekről, képekről, videókról, hogy attól kezdve az algoritmus számunkra érdekesebb, relevánsabb tartalmakat jelenítsen meg
  • megújul a menü és a kereső is
  • újítás a tartalomgyártásban: a posztok, a sztorik és a kommentek létrehozására is új módok állnak majd rendelkezésre
  • a posztok alatti beszélgetéseket könnyebben lehet majd követni, rangsorolhatjuk a kommenteket.

További frissítések is jönnek, de csak 2026-tól.

2025. december 13. 09:48
Karácsonyi csoda: így még nem adományoztunk
2025. december 13. 09:11
Orbán Viktor a Szőlő utcai incidensekről: még egy bűnöző fiatallal sem lehet így bánni
