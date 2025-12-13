Két utat tervez a friss Nobel-békedíjas

A politikus egy nappal a díjkiosztót követően a Fox News Digitalnak adott nyilatkozatában megismételte, hogy a kitüntetést hazája polgárainak és Donald Trump amerikai elnöknek ajánlja.

„Ez a Nobel-békedíj szimbolizálja a szabadságért vívott küzdelmet és a venezuelai embereknek ajánlottam, valamint Trump elnöknek, amiért megmutatta, hogy miként fest az igazi vezetői képesség az olyan pillanatokban, amelyek igazán számítanak" - fogalmazott Maria Machado, aki jelezte azt is, hogy szeretne ellátogatni az Egyesült Államokba és személyesen is találkozni Donald Trump elnökkel.

Maria Machado a Nobel-békedíj átadóján személyesen nem vett részt csütörtökön Oslóban, ugyanakkor egy szálloda erkélyén megjelent a norvég fővárosban, ami első nyilvános szereplése volt 11 hónapja. Idén januárban a venezuelai hatóságok rövid időre őrizetbe vették egy ellenzéki rendezvényen Caracasban. A letartóztatásból való kiszabadulása után rejtőzni kényszerült. Saját elmondása szerint Venezuelát sokak áldozatos segítsége révén Curacao szigetén keresztül sikerült elhagynia. A díjat ugyanakkor nevében lánya, Ana Corina Sosa vette át.

A politikai aktivista jelezte, hogy amint a helyzet lehetővé teszi vissza akar térni hazájába, hogy a békés hatalomváltás mellett szólaljon fel, ami a Maduro-rezsim távozását jelentené erőszakmentesen.

Maria Machadót a venezuelai hatóságok 2024-ben eltiltották az indulástól az elnökválasztáson annak ellenére, hogy fölényesen megnyerte az ellenzéki előválasztást.