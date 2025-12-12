ARÉNA - PODCASTOK
Kuttor-Bragmayer Zsanett fut a női triatlonosok versenyében a 2024-es párizsi nyári olimpián 2024. július 31-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Az olimpia után egy évvel gyereket szült, de Kuttor-Bragmayer Zsanett újra edz

Infostart

Minden pillanatát élvezem – Kuttor-Bragmayer Zsanett triatlonversenyző és olimpikon az anyaságról és a visszatérésről nyilatkozott.

Kuttor-Bragmayer Zsanett kétszeres olimpikon magyar triatlonos, a magyar triatlon történetének legeredményesebb női versenyzője. A 2021-es tokiói olimpián 12., a tavalyi párizsi olimpián 26. helyet szerzett.

Augusztusban még a szülőszobán volt, alig egy hónappal később pedig már az uszodában készült a visszatérésre. Kuttor-Bragmayer Zsanett, kétszeres olimpikonunk elképesztő tempóban rázódik vissza az élsportba kisfia, Milán születése után - olvasható a triatlon.hu oldalon.

Nagyon tetszik az anyaság, minden pillanatát élvezem, ezerszer jobb, mint amire gondoltam – mondta élményeiről a triatlonos, aki a szülés után szinte azonnal visszatért, egy hónappal utána már vízben volt és úszott, utána jött a kerékpár, legkésőbb a futást kezdhette újra.

"Jó fej a gyerek, hagy minket aludni és edzeni, nem volt gond vele a spanyolországi edzőtáborban sem" - újságolta.

A 31 éves sportoló még óvatosan adagolja a terhelést, de már így is megpróbál összerakni 40-50 kilométeres heteket futásban. Az edzőtáborban még a 300 kilométer feletti tekerés is megvolt, 5-6 kilométer úszás mellett. Rendkívül elhivatottan készül, hogy versenyen is megmutathassa magát, de addig még nagyon sok munka vár rá. Edzője a férje, Kuttor Csaba triatlonversenyző, korábbi olimpikon.

Mint mondta: "hosszú az olimpiai kvalifikáció, két sikeres időszakkal a hátam mögött tudom, hogy ráérek, nem kell kapkodni. Egész jó stábot tudok magam mögött, ami mindenképp előrelépés, hogy velem lesz Valter Attila és Vas Blanka erőnléti edzője és egy dietetikus is.

Hogy minél jobban visszarázódjon és felvegye a ritmust a legmagasabb szinten is, olyan kihívásokkal tesztelné magát, mint a 10 000 méteres országos bajnokság futásban és az időfutam országos bajnokság kerékpáron. Tavasszal már szintén teszt jelleggel rajthoz állna az Európa-kupában is. Aztán év végén néhány dél-amerikai világkupán már csúcsformában szerepelne.

Azt is elmondta, "hálás vagyok a szövetségnek, hogy lehetőséget adnak és benne vagyok az LA10 Programban, ezzel is a támogatásukat fejezik ki. Nem biztos, hogy ez minden sportágban megadatna. Gondoltam rá, hogy jönni fognak a fiatalok, de ez az év megmutatta, hogy tényleg fel kell kötni a gatyát."

Kuttor-Bragmayer Zsanett a téli felkészülésével kapcsolatban elmondta, hogy januárban két hetet a Kanári-szigeteken fog készülni, majd ugyanennyit itthon tölt, hogy aztán Cipruson edzőtáborozzon. Márciusban jönne egy portugáliai Európa-kupa, utána egy harmadik edzőtábor.

