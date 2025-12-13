ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 13. szombat
Nyitókép: Pixabay

Csúnyán pórult járt a büntetőfékező sofőr – videó

Infostart

Egy autós büntetőfékezéssel akarta megleckéztetni azt a másik sofőrt, akivel közlekedési vitája támadt. Bár a büntetőfékező sofőr mögött haladó autós gyorsan reagált, az ütközést már nem tudta elkerülni.

Súlyos következményei lettek egy egyszerű közlekedési vitának Balatonfűzfőn. Egy autós úgy gondolta, hogy büntetőfékezéssel zárja le a konfliktust. A másik sofőr a baleset elkerülése érdekében erőteljesen lassított, de az ütközést így sem lehetett elkerülni – írja a hvg.hu.

A történtekről videófelvétel is készült, amit a Veszprém vármegyei rendőrség osztott meg.

A hatóságok tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt. A rendőrség közúti veszélyeztetés gyanúja miatt büntetőeljárást indított az elkövetővel szemben.

A büntetőfékezés jogi értelemben nem külön tényállás, hanem a közúti veszélyeztetés egyik tipikus esete. A bíróság akár el is tilthatja a sofőrt vagy pénzbírságot is kiszabhat a konkrét ügy körülményei szerint, sőt ha bebizonyosodik, hogy közvetlenül okozott balesetet, akkor akár három év szabadságvesztés is megállapítható egy ilyen esetben.

