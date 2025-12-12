ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 12. péntek
Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek, 2025. december 7., Stefano Domenicali, a Forma–1-es versenysorozat elnök-vezérigazgatója és Mohammed ben-Szulajem, az FIA elnöke beszélgetnek a rajtrácsnál.Mark Sutton - Formula–1/Formula 1 via Getty Images
Nyitókép: Mark Sutton - Formula–1/Formula 1 via Getty Images

Hivatalos: aláírták a Forma–1 jövőjét meghatározó megállapodást

Infostart / MTI

A Forma–1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) pénteken bejelentette, hogy mindkét fél, valamint mind a tizenegy F1-es istálló aláírta az úgynevezett Concorde-szerződést, amely az autós gyorsasági világbajnokság szabályozási keretét, valamint kereskedelmi és irányítási feltételeit határozza meg 2030-ig.

Amint az F1 hivatalos közleményében áll, a Concorde-szerződés aláírása „jelentős lépést jelent a sportág globális fejlődésében”.

Mint írták, a megállapodás biztosítja, hogy „a sportág kulcsfontosságú érdekelt felei, a kereskedelmi jogtulajdonos, a világ motorsportjának irányító testülete, és az F1-es csapatok teljes mértékben igazodjanak azokhoz az alapvető kereskedelmi és irányítási struktúrákhoz, amelyek a sportág következő öt évének alapját képezik”.

Hozzátették, mindez lényeges akkor, amikor jövőre a Forma–1 új korszakba lép a szabályváltoztatások nyomán.

„Lehetővé teszi az FIA számára, hogy további beruházásokat eszközöljön a versenyszabályozás, a versenyirányítás, a versenyfelügyelői munka és a technikai szakértelem fejlesztésében a bajnokság érdekében, és azt jelenti, hogy a sportág tovább fejlődhet, izgalmas technológiai innovációkat és sporteseményeket kínálva a rajongók, a közvetítők és a partnerek számára, mindezt egy stabil és strukturált szabályozási keretrendszeren belül” – olvasható a közleményben.

Stefano Domenicali, a versenysorozat elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott, ez egy fontos nap az F1 számára.

„Ez a szerződés biztosítja, hogy a Forma–1 a lehető legjobb pozícióból folytassa világszerte a növekedését.

A sportág 75 éves története során rengeteg dologra lehettünk és vagyunk büszkék, ugyanakkor az előttünk álló évek izgalmas lehetőségeire is összpontosítunk” – nyilatkozta.

Mohammed ben-Szulajem, az FIA pénteken újraválasztott elnöke szerint a kilencedik Concorde-szerződés biztosítja a Forma–1-es világbajnoki sorozat hosszútávú jövőjét.

„Büszke vagyok arra a mértékű elkötelezettségre, amelyet ebbe a folyamatba fektettek az érdekelt felek. Ez a megállapodás lehetővé teszi számunkra, hogy folytassuk szabályozási, technológiai és működési tevékenységünk korszerűsítését, beleértve a versenyigazgatók, a tisztviselők és a több ezer önkéntes támogatását, akiknek szakértelme minden verseny alapját képezi” – jelentette ki az emírségekbeli sportvezető.

