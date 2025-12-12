Királyi bejelentés: kiderült, hogy reagál a rákkezelésre III. Károly

Károly király „áldásként éli meg”, hogy javult az állapota, illetve, ahogy finoman megfogalmazott közleményében elmondta, jól reagál a kezelésre.

A brit uralkodó a Stand Up to Cancer (Szálljunk szembe a rákkal) című kampány számára rögzített felvételen azt mondta:

a jó hír a korai diagnózisnak köszönhető, amely lehetővé tette, hogy a kezelés mellett is aktív életet éljen és folytassa hivatalos feladatait.

A Buckingham-palota közlése szerint bár nem tekinthető gyógyulásnak, a király állapota javul, és a további beavatkozások most egy óvatos fázisba lépnek, amelynek során csökken a kezelés gyakorisága csökken.

Károly rendhagyó módon a nyilvánosság előtt felvállalta, hogy rákkal kezelik, bár azt nem mondta el, hogy milyen rákkal. Viszont a Channel 4 egész estés, a rákbetegek mindennapjairól, a szűrésről és a gyógyításról szóló műsorában való megjelenéssel nagy lökést adott a rákszűrések fontosságát hangoztat kampánynak.

NEW: King Charles announces he can reduce his cancer treatment in the new year.

He was speaking in a video message on #su2c on Channel 4.

“Today I am able to share with you the good news that thanks to early diagnosis, effective intervention and adherence to ‘doctors’ orders’,… pic.twitter.com/NUpVBtcgJX — Chris Ship (@chrisshipitv) December 12, 2025

Aki jogosult, menjen szűrésre!

A király beszédében aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Királyságban mintegy kilencmillió ember nincs tisztában a számára elérhető szűrésekről, ami késleltetheti a diagnózist és rontja a túlélési kilátásokat.

Ezért is ajánlotta a nyilvánosságnak azt az új, nemzeti online eszközt, amely segít a szűrésre való jogosultság gyors ellenőrzésében.

A király hangsúlyozta, hogy a korai diagnózis a túlélési esélyek kulcsa, és bátorította a lakosságot arra, hogy éljen a rendelkezésre álló szűrőprogramokkal.

David and Georgia Tennant have been confirmed as the final celebrity pairing for Gogglebox's #StandUpToCancer special.



Celebrity Gogglebox for Stand up to Cancer airs on Channel 4 at 9pm, tonight. #SU2C @SU2CUK



Read more: https://t.co/BBzXe1KP06 pic.twitter.com/Uz5iHhAJbB — Radio Times (@RadioTimes) December 12, 2025

A britek lemaradtak az EU-tól

A brit uralkodó azért is említhette a korai diagnózis fontosságát, mert a statisztika szerint a britek nem állnak olyan jól a rákkal szembeni harcban, mint a szomszédaik.

Az OECD és az Európai Bizottság által publikált adatok szerint a rákdiagnózis után öt évvel a betegséggel együtt élő betegek száma országonként és daganattípusonként jelentősen eltér.

A legfrissebb összehasonlító adatokból az látszik, hogy Nagy-Britannia sok esetben az EU-átlag alatt teljesít a túlélési mutatókban, különösen olyan rákok esetében, mint a tüdő- vagy vastagbélrák.

Például a vastagbélrák ötéves túlélése átlagosan az EU több tagállamában 60 százalék feletti, míg az Egyesült Királyságban ugyan ehhez közelítő, értéket mérnek, de gyakran alatta marad a legeredményesebb európai országokénak.

Magyarországi adatok

Magyarországon a rák a második leggyakoribb halálok, és a daganatos megbetegedések nagy terhet rónak az egészségügyre és a társadalomra.

Az OECD és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a rákos megbetegedésekből eredő halálozás évek óta a második helyen áll Magyarországon, évente kb. 30 000–32 000 halálesetért felelős.

A halálozások leggyakoribb típusai a tüdőrák, vastagbél- és végbélrák, emlőrák (nőknél), valamint a hasnyálmirigyrák.

Ez halálozási szám részben a késői diagnózisnak és a szűréseken való – az EU-átlag alatti – alacsony részvételi aránynak köszönhető.

Megint csak az OECD szerint Magyarország ráadásul az Európai Unión belül az egyik legmagasabb rákhalálozási rátát mutatja.

Károly kényes pillanatban szólalt meg

Mindeközben az Egyesült Királyságban évek óta zajlik a szakmai vita arról, hogy kiterjesszék-e a szervezett prosztatarák-szűrést az országos egészségügyi rendszerben.

Jelenleg a PSA (prosztata-specifikus antigén) alapú vérvizsgálat nem része a rutinszerű, automatikus szűrőprogramnak, de a férfiak 50 év felett kérhetik azt háziorvosuktól.

A szűrés kiterjesztésért kezdett el kampányolni a Telegraph című lap, ahol vendég-cikket jelentetett meg Rishi Sunak volt miniszterelnök is, mivel vannak olyan hangok, amelyek szerint nem feltétlenül hatékony a szűrés.

Egészségpolitikai szakértők, jótékonysági szervezetek és politikai szereplők viszont azzal érvelnek, hogy a rendszeres vizsgálat jelentősen csökkentheti a prosztatarák okozta halálozást, és az európai vizsgálatok szerint egyes célzott programok 13 százalékkal csökkenthetik hosszú távon a haláleseteket.

Ezzel szemben a brit Nemzeti Szűrési Bizottság és számos onkológus óvatosságra int: a PSA-teszt nem elég specifikus, ezért sok hamis pozitív és negatív eredmény születik, ami fölösleges biopsziához és túlkezeléshez vezethet.

A bizottság szerint ezek a mellékhatások – mint inkontinencia vagy impotencia – jelentős károkat okozhatnak olyan férfiak életminőségében, akik esetleg sosem szenvedtek volna tünetektől.

A nemzetközi helyzet

A rák világszerte továbbra is a vezető halálokok közé tartozik. A WHO és a Nemzetközi Rákügynökség (IARC) legfrissebb globális becslése szerint 2022-ben mintegy 20 millió új rákos esetet diagnosztizáltak világszerte, és 9,7 millió ember halt meg rákban.

Ezek az adatok azt is mutatják, hogy a világon több mint 53 millió ember élt legalább öt évig a diagnózis után, a WHO 2022-es adatai szerint.

Előrejelzések szerint, ha folytatódnak a jelenlegi trendek, 2050-re akár 30–35 millió éves új esetszámot és 18 millió fölötti halálesetet is elérhetnek a rákos megbetegedések.

Közben több fronton halad a tudományos kutatás: több klinikai vizsgálat új terápiás lehetőségeket tesztel, mint például a rákellenes vakcinák és immun- vagy célzott terápiák, amelyek egyes daganattípusok kezelésében hatékonyabbak lehetnek, és javíthatják a túlélési esélyeket.