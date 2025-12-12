Bombahír csapott le a nemzetközi futballéletre

A Lyonban felnőtt, pályafutása aranylabdával megkoronázott legszebb éveit a Real Madridban töltő csatár 2023 őszén szerződött Dzsiddába, az el-Ittihad csapatához. Kifejezetten jól sikerült az eddigi szaúdi karrierje, az első idényében, minden sorozatot beszámítva, 33 mérkőzésen 16 gólt szerzett, majd a beilleszkedés után, a másodikban már 33 meccsen 25-öt. A mostaniban hat bajnokin négy gólt ért el eddig.

Ennél is többet mond, hogy az előző teljes idényben a szaúdi liga legjobb játékosának választották, akár bővíthető úgy is az előző mondatrész, hogy Cristiano Ronaldót is megelőzve lett a legjobb. Csapatával a liga és a Király-kupa bajnoka is lett Szaúd-Arábiában.

Karim Benzema a jövő pénteken lesz 38 éves, futballistaként benne van a korban – de fiatalabb, mint Cristiano Ronaldo, Luka Modrić és Lionel Messi, akik szinte biztosan (ha nem sérülnek meg) vb-résztvevők lesznek újra a nyáron.

A francia csatár 97 mérkőzésen 37 gólt szerzett eddig a francia válogatottban, legutóbb 2022-ben szerepelt a Kékek között. Didier Deschamps-pal, a szövetségi kapitánnyal hosszú és jól ismert a konfliktusa, a játékosként és edzőként is világbajnok Deschamps korábban kijelentette, hogy Benzema nem lesz többet válogatott, ameddig ő a szövetségi kapitány, de aztán – elsősorban a szövetség nyomására – visszakozott.

Benzema 2021-ben 13 mérkőzésen 9, 2022-ben 3 mérkőzésen egy gólt szerzett a válogatottban, ami kiváló mutató. Ott lett volna a katari világbajnokságon is, be is nevezték, el is utazott a kerettel, de megsérült, még a torna kezdete előtt hazautazott. Mindazonáltal kerettag maradt, a döntő előtt felvetődött reintegrálása. Ugyanakkor nem utazott vissza a döntőre, még nézőként sem vett azon részt.

Statisztikailag azonban, mivel a FIFA újabbkori nyilvántartásai szerint a nem játszó kerettagok is világbajnokok (vagy éppen vb-ezüstérmesek, vb-bronzérmesek), Karim Benzema is világbajnoki ezüstérmes – még ha ő nem is tekinti magát annak.

A világbajnoki szereplés, ha lehet így fogalmazni, a gyenge pontja. Eddig mindössze egy világbajnokságon játszott, a 2014-esen. 2010-ben nem válogatta be Raymond Domenech, 2018-ban az emlékezetes zsarolási ügy miatt, 2022-ben sérülése miatt hiányzott. A L’Équipe-nek nyilatkozva nem mondta ki, hogy ott akar lenni a jövő évi tornán, de nem is zárta ki ennek a lehetőségét, jelezve, hogy szívesen játszana.

„Egy világbajnokságról beszélünk. Nyilvánvalóan ezek nem olyan dolgok, amelyekre azt kell mondani: »Nem, nem akarok«.” Mert hazugság azt mondani: »Nem, nem akarok világbajnokságon játszani«.”

Addig még van bő fé éve, amelyet minden bizonnyal az el-Ittihadban fog tölteni. Hat hónap van hátra a szerződéséből, ennyi idő alatt el kell dőlnie, hogy marad-e Szaúd-Arábiában, vagy nem.

A francia válogatott egyébként nem áll rosszul csatárokban. Ugyanakkor Kylian Mbappé külön kategória, de Ousmane Dembélé sérülékeny, Kolo Muani és Marcus Thuram nem elég gólerős, Hugo Ekitiké és Desiré Doué, de még Christophe Nkunku is a válogatott szintjén tapasztalatlan.

Mbappén kívül a 2025-ben a válogatottban szerepeltek közül senki sem szerzett még pályafutása során legalább tíz gólt a gallkakasos mezben. 2025-ben Mbappé hét gólt szerzett a válogatottban, a jobbszélső Michael Olise négyet – senki más nem jutott kettőnél többig.