2025. december 12. péntek Gabriella
Mesterterv: Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma

Kereki Gergő, Mráz Ágoston Sámuel, G. Fodor Gábor elemzi a hét legfontosabb politikai eseményeit: politikai haszonszerzés az, amit Magyar Péter csinál a Szőlő utca kapcsán. Ukrajnát már 2027-ben felvenné az EU-ba Brüsszel, Amerika végzetes ítéletet mondott Európáról, Ursula von der Leyent még sose alázták meg így.

Pénteken újra képernyőn a Mesterterv, ahol Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, a Magyar Nemzet főmunkatársa elemzik a hét legfontosabb politikai eseményeit.

A műsor központjában a Szőlő utca ügye áll: előkerült egy tíz évvel ezelőtti felvétel, amelyen az intézmény egykori igazgatója látható, miközben bántalmaz egy fogvatartottat. A történet nyomán Magyar Péter tüntetést szervez a Karmelita elé, a politikai vita pedig új lendületet kapott. A műsor elemzi, milyen hatással lehet mindez a kampány dinamikájára, illetve hogyan reagál a hatóság a történtekre.

A program kitér a Tisza Párt kiszivárgott megszorító csomagjára, valamint a baloldali szakértők nyilatkozataira, amelyek a nyugdíjak, az adórendszer és a többkulcsos szja témáit érintik. A műsor összeveti a kormány intézkedéseit a baloldal tervezett programjával.

A műsor szereplői – egyebek mellett – nemzetközi témákat is érintenek: az ukrán válság, a közelgő uniós csúcs és az amerikai nemzetbiztonsági stratégia hatásai Magyarországra.

A teljes adás megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján.

