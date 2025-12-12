ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 12. péntek
Nyitókép: Pixabay

Annyira felbosszantotta az embereket a McDonald’s karácsonyi reklámja, hogy törölni kellett – videó

Infostart

A YouTube-on már nem elérhető a videó, az X-en viszont már több mint 20 millióan látták. Nem feltétlenül azért, mert annyira tetszene az embereknek.

Sokaknál kiverte a biztosítékot a McDonald’s vélhetően mesterséges intelligenciával készített karácsonyi reklámfilmje, aminek az a fő üzenete, hogy az év végi ünnepi időszak az év legrosszabb része, de mindenki számára jó hír, hogy ahogy elmúlik, a McDonald’s újra várja a vendégeit.

A reklám vélhetően kifejezetten a holland piacra készült. Rövid időn belül akkora volt a felháborodás, hogy priváttá tette a videót az a YouTube-csatorna, ahol eredetileg megjelent a reklámfilm, de az X-en még mindig elérhető – írja a hvg.hu a Gizmodo cikke alapján.

A videót a The Sweetshop nevű cég készítette, amely egy – azóta már törölt – közleményt is kiadott reagálva a közönség reakcióira. A portál szerint a közleményben kifejtették, hogy az alkotók „heteken át alig aludtak, annyit dolgoztak a promptokon és az utómunkán”. A cég azt állította, a videót nem mesterséges intelligenciával készítették, hanem önállóan, saját ötletből. A videót megnézve azonban gyanús, hogy mégis MI-vel csinálhatták, és az aláfestő zene is csak erősíti ezt a feltételezést.

Kezdőlap    Életmód    Annyira felbosszantotta az embereket a McDonald's karácsonyi reklámja, hogy törölni kellett – videó

mcdonalds

reklám

mesterséges intelligencia

felháborodás

karácsony

Elemző: Donald Trumpnak elege lett a gyenge Európából

Elemző: Donald Trumpnak elege lett a gyenge Európából

„Amerika mindenekelőtt” – a Magyar Külügyi Intézet kutatója így foglalta össze tömören a Trump-adminisztráció nemrég nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági stratégiáját. Lévai Dániel az InfoRádióban elmondta: az Egyesült Államok abban érdekelt, hogy Európa ne kiszolgáltatott, gyenge és politikailag instabil legyen, hanem álljon ki a saját érdekeiért a transzatlanti kapcsolatok szem előtt tartásával. Az elemző úgy véli, „a hidegháború óta felgyülemlett amerikai frusztrációt” fogalmazták meg a dokumentumban az európaiak felé.
 

Elfogadhatatlan célok – nem kertelt Friedrich Merz az amerikai biztonsági stratégia kapcsán

Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

Az ukrajnai háború befejezéséről szóló megállapodás kidolgozására nem volt konkrét, ultimátumjellegű határidő, de az Egyesült Államok szeretné még karácsony előtt teljes mértékben tisztázni a megállapodás állását - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben újságírókkal.
 

Elképesztő dróntámadásokat hajtottak végre az ukránok – videó

Szergej Lavrov: az Ukrajnába vezénylendő európai katonák legitim katonai célpontok

Orosz vagyonok lefoglalása: Belgium szembemegy az EU-val

Befagyasztott orosz vagyonok: végül megkerülik a magyar vétót?

Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön elmondta, Ukrajna bemutatott az Egyesült Államoknak egy 20 pontos módosított javaslatot a háború lezárására – írja a Reuters. Ebben szerepel egy olyan javaslat, amely a Donbaszt semleges területté nyilvánítaná, az ukrán erők kivonulásával. A Fehér Ház csütörtöki közlése szerint Donald Trump amerikai elnöknek elege van abból, hogy csak a találkozók kedvéért találkoznak az ukrajnai háború lezárása érdekében – írja a Reuters. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon

Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon

Miért választják egyre többen a gyermektelen életet? Pszichológust kérdeztünk a döntés mögötti okokról.

US sanctions six more ships after seizing oil tanker off Venezuela

US sanctions six more ships after seizing oil tanker off Venezuela

The White House plans to move the tanker to a US port and seize the oil on board, a move Caracas has labelled as an act of "international piracy".

Kiderült, ki lett az év embere a Time magazinnál – meglepő a választás
Velünk marad a köd, kellemetlen melléktünetekkel
