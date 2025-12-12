Annyira felbosszantotta az embereket a McDonald’s karácsonyi reklámja, hogy törölni kellett – videó

Sokaknál kiverte a biztosítékot a McDonald’s vélhetően mesterséges intelligenciával készített karácsonyi reklámfilmje, aminek az a fő üzenete, hogy az év végi ünnepi időszak az év legrosszabb része, de mindenki számára jó hír, hogy ahogy elmúlik, a McDonald’s újra várja a vendégeit.

A reklám vélhetően kifejezetten a holland piacra készült. Rövid időn belül akkora volt a felháborodás, hogy priváttá tette a videót az a YouTube-csatorna, ahol eredetileg megjelent a reklámfilm, de az X-en még mindig elérhető – írja a hvg.hu a Gizmodo cikke alapján.

McDonald's has released an AI-generated Christmas ad



The studio behind it says they 'hardly slept' for several weeks while writing AI prompts and refining the shots — 'AI didn't make this film. We did'



Comments have been turned off on YouTube pic.twitter.com/Es5ROvI7n2 — Culture Crave ? (@CultureCrave) December 8, 2025

A videót a The Sweetshop nevű cég készítette, amely egy – azóta már törölt – közleményt is kiadott reagálva a közönség reakcióira. A portál szerint a közleményben kifejtették, hogy az alkotók „heteken át alig aludtak, annyit dolgoztak a promptokon és az utómunkán”. A cég azt állította, a videót nem mesterséges intelligenciával készítették, hanem önállóan, saját ötletből. A videót megnézve azonban gyanús, hogy mégis MI-vel csinálhatták, és az aláfestő zene is csak erősíti ezt a feltételezést.