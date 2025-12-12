Román határig érő autópálya, íme Lázár János bejelentése

Karácsony előtt átadják az M4-est Kisújszállásig, majd jöhet a karcagi elkerülő, és egy 22 kilométeres szakasz Püspökladányig a következő ciklusban. A Berettyóújfaluig tartó szakasz 2032-re kész –mindez Lázár János hajdúszoboszlói bejelentéséből derült ki pénteken, amiről a vg.hu tudósított.

A Magyar Éptők korábban ritkán látható részletességgel mutatta meg, milyen ütemben halad az M4-es több mint 30 kilométeres szakaszának építése, finomhangolnak, festenek, táblákat, szalagkorlátokat telepítenek, vadvédő kerítések létesülnek.

Több hídon már folyik az útpálya csatlakoztatása, máshol a szegélyezési munkák, a pihenőkben pedig a belső infrastruktúra kialakítása zajlik.

A csapadékvíz-elvezetés szintén elkészült: átereszek, hosszanti szivárgók és keresztcsatornák biztosítják majd, hogy az út hosszú távon is stabil maradjon.

A szakaszon épülő két pihenőhely és a három különszintű csomópont is gyors tempóban formálódik.

Az M4-es autóútból ezzel már több mint 150 kilométer készülhet el a főváros és a Jászság között. A Magyar Építők kiemeli, hogy a 34,29 kilométer hosszúságú beruházás három fő egységből áll:

Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer),

Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer),

a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer),

Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom már az elkészült jobb pályán közlekedik, a bal pályán a kopóréteg is elkészült.

A kivitelezés a tervek szerint halad, az útépítési és forgalomtechnikai munkák döntő többsége már a befejező szakaszban van. Az ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz átadása 2026 első negyedévében várható, vagyis gyorsabban haladnak, mint a tervek szerint.