ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.26
usd:
327.98
bux:
109607.58
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Útszakasz kibővítése az M4-es gyorsforgalmi úton Törökszentmiklós és Kisújszállás között.
Nyitókép: magyarepitok.hu

Román határig érő autópálya, íme Lázár János bejelentése

Infostart

Így állnak most az M4-essel, gyorsabban haladnak, mint várták.

Karácsony előtt átadják az M4-est Kisújszállásig, majd jöhet a karcagi elkerülő, és egy 22 kilométeres szakasz Püspökladányig a következő ciklusban. A Berettyóújfaluig tartó szakasz 2032-re kész –mindez Lázár János hajdúszoboszlói bejelentéséből derült ki pénteken, amiről a vg.hu tudósított.

A Magyar Éptők korábban ritkán látható részletességgel mutatta meg, milyen ütemben halad az M4-es több mint 30 kilométeres szakaszának építése, finomhangolnak, festenek, táblákat, szalagkorlátokat telepítenek, vadvédő kerítések létesülnek.

Több hídon már folyik az útpálya csatlakoztatása, máshol a szegélyezési munkák, a pihenőkben pedig a belső infrastruktúra kialakítása zajlik.

A csapadékvíz-elvezetés szintén elkészült: átereszek, hosszanti szivárgók és keresztcsatornák biztosítják majd, hogy az út hosszú távon is stabil maradjon.

A szakaszon épülő két pihenőhely és a három különszintű csomópont is gyors tempóban formálódik.

Az M4-es autóútból ezzel már több mint 150 kilométer készülhet el a főváros és a Jászság között. A Magyar Építők kiemeli, hogy a 34,29 kilométer hosszúságú beruházás három fő egységből áll:

  • Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer),
  • Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer),
  • a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer),

Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom már az elkészült jobb pályán közlekedik, a bal pályán a kopóréteg is elkészült.

A kivitelezés a tervek szerint halad, az útépítési és forgalomtechnikai munkák döntő többsége már a befejező szakaszban van. Az ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz átadása 2026 első negyedévében várható, vagyis gyorsabban haladnak, mint a tervek szerint.

Kezdőlap    Belföld    Román határig érő autópálya, íme Lázár János bejelentése

lázár jános

m4

autópálya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: nem minden kétkedő ugyanazért ellenzi a NATO fegyvervásárlási tervét

Elemző: nem minden kétkedő ugyanazért ellenzi a NATO fegyvervásárlási tervét

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a szövetségeseknek havonta legalább egymilliárd dollárt kell félretenniük Ukrajna amerikai fegyvervásárlásainak finanszírozására. Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az InfoRádióban elmondta: a szövetség megosztott, egyes országok a békét sürgetik, míg mások jelentős összegekkel támogatnák a háború folytatását.
 

Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Globális eladási hullám a tőzsdéken

Globális eladási hullám a tőzsdéken

Európában ma óvatos emelkedést láthattunk, az USA-ban pedig folytatódik az AI-papírok lejtmenete,a tegnapi Oracle-zuhanás után ma a Broadcom részvényét büntetik elsősorban a befektetők - a cég szerint a mesterséges intelligenciához köthető bevételek növekvő súlya rontani fogja a profitmarzsokat a jövőben. A koraesti órákban egyre nagyobb lett az eladói nyomás a piacokon: a három vezető amerikai részvényindex mind mínuszban van, de a korábban nagyot emelkedő arany és ezüst is lefordult, miközben a kriptodevizák és az olaj árfolyama is esik. Pánik egyelőre nincs, széleskörű esés, korrekció viszont van.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kemény üzenetet küldött a magyar gazdaságnak Brüsszel: baj lehet ebből 2026-ban

Kemény üzenetet küldött a magyar gazdaságnak Brüsszel: baj lehet ebből 2026-ban

Az Európai Bizottság gazdasági biztosa figyelmeztetést adott ki Magyarország és Málta számára a költségvetési hiánycélok be nem tartásának kockázata miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU backs indefinite freeze on Russia's frozen cash ahead of loan plan for Ukraine

EU backs indefinite freeze on Russia's frozen cash ahead of loan plan for Ukraine

After almost four years of Russia's full-scale war, Kyiv is running out of cash, and needs an estimated €135.7bn over the next two years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 20:08
Az alacsony vízállás miatt megfeneklett egy uszály a Dunán
2025. december 12. 19:57
Lantos Csaba: a paksi bővítés sem lesz elég, 2030 közepére már kell egy SMR
×
×
×
×