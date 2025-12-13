ARÉNA - PODCASTOK
Portrait of grey wolf in the forest
Nyitókép: Getty Images/ AB Photography

Figyelmeztetést adtak ki: veszélyben lehetnek a túrázók és kutyáik

Infostart

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén az állandónak tekinthető, felnőtt farkasok száma 15 és 25 közé tehető. A nemzeti park figyelmeztetett, hogy a farkasok territóriumon belül vetélytársként tekinthetnek a kutyákra, ez pedig az ebtartó tűrázókra nézve is veszélyes lehet.

Egyre gyakoribbak a farkasészlelések az Északi-középhegységben, ahol az elmúlt években megtelepedtek a védett európai szürke farkasok. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) a minap.hu megkeresésére közölte: eddigi megfigyeléseik alapján 6-7 farkas család lehet a nemzeti park működési területén. A territóriumok részben Szlovákia, részben pedig az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területét is érintik. Az egyes territóriumokban élő egyedek száma természetes okok és emberi hatások – közúti elütés, illegális elejtések, mérgezési és fertőzési kísérletek – miatt is szélsőségek között mozog. A felnőtt egyedek és utódok száma egy-egy territóriumon belül is rendkívül változatosan alakulhat.

A nemzeti park szakemberei kiemelték:

az utóbbi időben többször lehetett hallani a hazai szürke farkasok illegális elejtéséről, ezért jelenleg ezt tartják a legfőbb, a természetes populációt veszélyeztető tényezőnek.

Az igazgatóság működési területén állandónak tekinthető, felnőtt farkasok száma 15 és 25 közé tehető.

A BNPI jogszabályi keretek között, állami természetvédelmi kezelőként látja el az európai szürke farkassal kapcsolatos rendszeres állomány-felmérési és konfliktus-megelőzési feladatokat. Kameracsapdákkal és nyomok rögzítésével monitorozzák folyamatosan az állományt.

A farkas alapvetően kerüli az embereket, a haszonállat-állomány pedig a mostani időszakban nincs a legelőkön, ezért ilyenkor jóval kisebb az esély arra, hogy farkassal találkozhatunk az erdőben vagy az állattartó telepek környékén.

A BNPI közölte: gyakran tapasztalható, hogy a túrázók a kutyákat póráz nélkül sétáltatják a túraútvonalakon. Bár nem tudnak olyan esetről, hogy farkas kutyát ejtett volna el vagy támadott meg, arra figyelmeztetnek, hogy a farkasok territóriumon belül vetélytársként tekinthetnek a kutyákra. Ez pedig az ebtartókra nézve is veszélyes lehet.

