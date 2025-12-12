E-roller gázolta halálra a népszerű popsztárt

Huszonhat éves korában elhunyt Camryn Magness énekesnő, miután elgázolta őt egy elektromos roller a floridai Fort Myersben – írja a borsonline.hu a The Daily Star beszámolója alapján.

A szomorú hírt az énekesnő hivatalos közösségi oldalán jelentették be. „Nehéz szívvel gyászoljuk szeretett Camrynünk elvesztését. Egy ragyogó erőét, akinek a hangja, a félénksége és a ragyogó lelke oly sokakat megérintett” – olvasható a bejegyzésben.

Camryn Magness nyolcéves korában a YouTube-on tűnt fel dalaival. Később lemezszerződést kötött, majd Los Angelesbe költözött. Debütáló kislemeze, a Wait and See a 2011-es Judy Moody és a nem nyamvadt nyár című filmben szerepelt. 2011-ben csatlakozott a One Directionhöz az első amerikai turnéjukon. Később még 63 alkalommal állt össze az ikonikus fiúzenekarral a 2013-as turnéjukon, ahol bemutatta harmadik kislemezét, a Now or Never-t is.

A sztárt a családja, szülei és testvérei gyászolják.