A candle burns in the darkness, copy space. A lit white candle on a black background. Symbol of eternal memory, mourning, minutes of silence, memorial day. The concept of loss and to the memory.
Nyitókép: LesDaMore/Getty Images

E-roller gázolta halálra a népszerű popsztárt

Infostart

A 26 éves korában elhunyt sztár korábban több teltházas koncerten is fellépett a One Directionnel. Egy elektromos roller ütötte el Floridában.

Huszonhat éves korában elhunyt Camryn Magness énekesnő, miután elgázolta őt egy elektromos roller a floridai Fort Myersben – írja a borsonline.hu a The Daily Star beszámolója alapján.

A szomorú hírt az énekesnő hivatalos közösségi oldalán jelentették be. „Nehéz szívvel gyászoljuk szeretett Camrynünk elvesztését. Egy ragyogó erőét, akinek a hangja, a félénksége és a ragyogó lelke oly sokakat megérintett” – olvasható a bejegyzésben.

Camryn Magness nyolcéves korában a YouTube-on tűnt fel dalaival. Később lemezszerződést kötött, majd Los Angelesbe költözött. Debütáló kislemeze, a Wait and See a 2011-es Judy Moody és a nem nyamvadt nyár című filmben szerepelt. 2011-ben csatlakozott a One Directionhöz az első amerikai turnéjukon. Később még 63 alkalommal állt össze az ikonikus fiúzenekarral a 2013-as turnéjukon, ahol bemutatta harmadik kislemezét, a Now or Never-t is.

A sztárt a családja, szülei és testvérei gyászolják.

