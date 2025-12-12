ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images / Don Mason

Nagyon erős átrendeződés történt az állampapíroknál

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Adósságkezelésünk stabil, és az infláció alakulása átrendeződést hozott a lakossági állampapírok területén – mondta el Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója az InfoRádióban.

A magyar államadósság-kezelési stratégia alapvetően három pilléren nyugszik, a finanszírozásnak három fontos forrása van. Az első pillér az intézményi piac, amely a teljes adósság közel felét teszi ki, de emellett a lakosság és a devizapiac is fontos szerepet játszik a finanszírozásban – magyarázta Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója az InfoRádióban.

Az elmúlt években volt némi ingadozás ezen három pillér arányában, de

2024-re, 2025-re vonatkozóan nagyon stabil és megbízható finanszírozási pillért jelentenek

– mondta el a vezérigazgató.

Hozzátette, 2025-ben az intézményi piacot erős és egészséges kereslet jellemezte, a befektetők szerették a magyar állampapírokat, a lakossági piac szintén kedvező számokat produkált. A lakossági állampapírpiacon egy „nagyon erős átrendeződés” zajlott le mindeközben. Az idei év első két negyedévét tekintve az infláció fokozatos csökkenésével párhuzamosan a háztartási lakossági befektetők elkezdték inflációkövető állampapírállományukat leépíteni, ezzel párhuzamosan azonban elkezdték felépíteni egyéb lakossági típusú állampapírállományukat. Ezen folyamat során főleg a fix kamatozású állampapírok irányába történt elmozdulás, összességében pedig nőtt az állomány.

Az elmozdulás összhangban van az államadósság-kezelés stratégiai céljaival, az ÁKK arra törekszik is, hogy a fix kamatozású papírok irányába mozduljon el a lakosság. Az ÁKK vezérigazgatója azt is elmondta, hogy idén három, sikeres devizakötvény-kibocsátást hajtottak végre, és a 2025-ös alapra építették a 2026-os finanszírozási tervet.

Jelenleg úgy látható, hogy a nettó kibocsátás 2025-ről 2026-ra csökkenni, mérséklődni fog, tehát a forrásbevonási igény is csökken. Ez „biztonságos, kényelmes” kiindulóhelyzetet jelent az adósság finanszírozásának szempontjából – tette hozzá Hoffmann Mihály.

A teljes államadósságon belül a devizaarány a 2008-2009-es pénzügyi válságot követő 50 százalékról mára egyébként 30 százalék körüli szintre csökkent. Az ÁKK a 30 százalékos szinttől felfele és lefele is 3 százaléknyi eltérést engedélyez.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Nagyon erős átrendeződés történt az állampapíroknál

államadósság

államadósság kezelő központ

hoffmann mihály

