ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.22
usd:
328.03
bux:
109607.58
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az iráni elnöki hivatal felvételén sajtóirodájának képén Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Recep Tayyip Erdogan török államfõ megbeszélést folytat a türkmenisztáni fõvárosban, Asgabatban 2025. december 12-én. Asgabatban nemzetközi fórumot tartanak Türkmenisztán nemzetközi semlegessé nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Krisztyina Kormilicina

Ukrajnai háború: Erdogan „előnyös” javaslatot tett Putyinnak

Infostart / MTI

Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken Türkmenisztánban tárgyalt orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal, akinek felvetette egy korlátozott tűzszünet ötletét, amely az ukrajnai kikötők és energetikai létesítmények elleni támadások beszüntetésére vonatkozna.

Erdogan korlátozott tűzszünetet javasolt az energetikai létesítményekre és a kikötőkre vonatkozóan, ami szerinte „előnyös lenne” – írta közleményében a török elnök hivatala.

Erdogan már november végén, egy Kijevet támogató, harminc országot tömörítő koalíció videokonferenciáján úgy ítélte meg, hogy egy ilyen tűzszünet „olyan megállapodást jelenthetne, amely kedvező feltételeket teremthet egy átfogó békeszerződés megtárgyalásához”. Néhány nappal később már „aggasztó eszkalációnak” nevezte, hogy a Fekete-tengeren, a török partok közelében Oroszországhoz köthető teherszállító hajókra mértek csapásokat az ukrán fegyveres erők.

Pénteken három török teherhajót – köztük egy élelmiszeszállítót – ért találat ukrajnai kikötők ellen végrehajtott orosz légitámadásokban – közölték ukrán tisztségviselők és az egyik hajó tulajdonosa. A támadások Putyin és Erdogan találkozója után néhány órával történtek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közétett felvételeket, amelyeken Csornomorszk kikötőjében egy lángokban álló hajó látható.

A közúti-tengeri kombinált fuvarozást végző Cenk Denizcilik török cég közölte, hogy élelmiszert szállító M/V CENK T teherhajóját röviddel a kikötés után, péntek délután érte a találat Csernomorszkban, a három nagy Odessza megyei fekete-tengeri kikötő egyikében, a hajó elejében tűz ütött ki.

A török tulajdonban lévő hajókat ért támadás után a török külügyminisztérium közleményben kért sürgős segítséget az orosz–ukrán háború befejezéséhez, hozzátéve, hogy az incidens rámutat a fekete-tengeri hajózás, valamint a felek biztonságát fenyegető veszélyekre. A tárca egyben megoldást sürgetett a hajózás, valamint felek energetikai és kikötői infrastruktúráinak biztonságát fenyegető támadások felfüggesztésére, hogy „megelőzhessék az eszkalációt” a térségben.

Olekszij Kuleba, az újjáépítésért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes szerint a pénteki támadás polgári létesítmények és a kereskedelmi hajózás ellen irányult. Kuleba szerint Oroszország drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadta az ukrajnai kikötőket. A kormányfő-helyettes szerint egy másik támadásban Odessza kikötőjében egy magáncég egyik alkalmazottja megsebesült, és egy berakodóberendezés megrongálódott.

Az ukrán haditengerészet szóvivője azt mondta a Reutersnek, hogy összesen három hajó rongálódott meg, mindegyik török tulajdonban van, de további részleteket nem közölt.

Oroszország a múlt héten azzal fenyegetett, hogy elvágja Ukrajnát a tengertől, amiért Kijev tengeri drónokkal hajt végre támadásokat az orosz olaj exportálása céljából Oroszországba tartó hajók ellen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Kijev támogatja a török javaslatot a részleges tűzszünetre, de hozzátette, hogy Moszkva nem fog elfogadni semmilyen tűzszünetet, amíg nincs aláírva egy átfogó békeszerződés.

Törökország nem alkalmazza a nyugati szankciókat Oroszország ellen, a Moszkvával fennálló szoros kapcsolata mellett viszont Kijevvel is megtartotta jó viszonyát, egyebek mellett harci drónokat szállít Ukrajnának.

Kezdőlap    Külföld    Ukrajnai háború: Erdogan „előnyös” javaslatot tett Putyinnak

ukrajna

recep tayyip erdogan

vlagyimir putyin

tűzszünet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: nem minden kétkedő ugyanazért ellenzi a NATO fegyvervásárlási tervét

Elemző: nem minden kétkedő ugyanazért ellenzi a NATO fegyvervásárlási tervét

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a szövetségeseknek havonta legalább egymilliárd dollárt kell félretenniük Ukrajna amerikai fegyvervásárlásainak finanszírozására. Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az InfoRádióban elmondta: a szövetség megosztott, egyes országok a békét sürgetik, míg mások jelentős összegekkel támogatnák a háború folytatását.
 

Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb városok mondanak búcsút a zöld rendszámos ingyenparkolásnak

Újabb városok mondanak búcsút a zöld rendszámos ingyenparkolásnak

2026. január 1-jétől Cegléd és Gödöllő is megszünteti a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolását, miközben Gödöllőn jelentős parkolási díjemelés is életbe lép, tovább szűkítve azon települések körét, ahol az elektromos autók még kedvezményben részesülnek, írja a villanyautósok.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megmenekültek a benzinesek! Brüsszel hátraarcot csinált, az autógyárak ünnepelhetnek

Megmenekültek a benzinesek! Brüsszel hátraarcot csinált, az autógyárak ünnepelhetnek

Német, olasz és lengyel nyomásra az EU feladta korábbi terveit: nem tiltják ki teljesen a belső égésű motorokat 2035-től Európából.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU backs indefinite freeze on Russia's frozen cash ahead of loan plan for Ukraine

EU backs indefinite freeze on Russia's frozen cash ahead of loan plan for Ukraine

After almost four years of Russia's full-scale war, Kyiv is running out of cash, and needs an estimated €135.7bn over the next two years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 21:20
Halálos vihar a Közel-Keleten: csecsemők fagytak meg, épületek omlottak össze
2025. december 12. 18:27
Elemző: nem minden kétkedő ugyanazért ellenzi a NATO fegyvervásárlási tervét
×
×
×
×