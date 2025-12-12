Ukrajnai háború: Erdogan „előnyös” javaslatot tett Putyinnak

Erdogan korlátozott tűzszünetet javasolt az energetikai létesítményekre és a kikötőkre vonatkozóan, ami szerinte „előnyös lenne” – írta közleményében a török elnök hivatala.

Erdogan már november végén, egy Kijevet támogató, harminc országot tömörítő koalíció videokonferenciáján úgy ítélte meg, hogy egy ilyen tűzszünet „olyan megállapodást jelenthetne, amely kedvező feltételeket teremthet egy átfogó békeszerződés megtárgyalásához”. Néhány nappal később már „aggasztó eszkalációnak” nevezte, hogy a Fekete-tengeren, a török partok közelében Oroszországhoz köthető teherszállító hajókra mértek csapásokat az ukrán fegyveres erők.

Pénteken három török teherhajót – köztük egy élelmiszeszállítót – ért találat ukrajnai kikötők ellen végrehajtott orosz légitámadásokban – közölték ukrán tisztségviselők és az egyik hajó tulajdonosa. A támadások Putyin és Erdogan találkozója után néhány órával történtek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közétett felvételeket, amelyeken Csornomorszk kikötőjében egy lángokban álló hajó látható.

A közúti-tengeri kombinált fuvarozást végző Cenk Denizcilik török cég közölte, hogy élelmiszert szállító M/V CENK T teherhajóját röviddel a kikötés után, péntek délután érte a találat Csernomorszkban, a három nagy Odessza megyei fekete-tengeri kikötő egyikében, a hajó elejében tűz ütött ki.

A török tulajdonban lévő hajókat ért támadás után a török külügyminisztérium közleményben kért sürgős segítséget az orosz–ukrán háború befejezéséhez, hozzátéve, hogy az incidens rámutat a fekete-tengeri hajózás, valamint a felek biztonságát fenyegető veszélyekre. A tárca egyben megoldást sürgetett a hajózás, valamint felek energetikai és kikötői infrastruktúráinak biztonságát fenyegető támadások felfüggesztésére, hogy „megelőzhessék az eszkalációt” a térségben.

Olekszij Kuleba, az újjáépítésért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes szerint a pénteki támadás polgári létesítmények és a kereskedelmi hajózás ellen irányult. Kuleba szerint Oroszország drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadta az ukrajnai kikötőket. A kormányfő-helyettes szerint egy másik támadásban Odessza kikötőjében egy magáncég egyik alkalmazottja megsebesült, és egy berakodóberendezés megrongálódott.

Az ukrán haditengerészet szóvivője azt mondta a Reutersnek, hogy összesen három hajó rongálódott meg, mindegyik török tulajdonban van, de további részleteket nem közölt.

Oroszország a múlt héten azzal fenyegetett, hogy elvágja Ukrajnát a tengertől, amiért Kijev tengeri drónokkal hajt végre támadásokat az orosz olaj exportálása céljából Oroszországba tartó hajók ellen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Kijev támogatja a török javaslatot a részleges tűzszünetre, de hozzátette, hogy Moszkva nem fog elfogadni semmilyen tűzszünetet, amíg nincs aláírva egy átfogó békeszerződés.

Törökország nem alkalmazza a nyugati szankciókat Oroszország ellen, a Moszkvával fennálló szoros kapcsolata mellett viszont Kijevvel is megtartotta jó viszonyát, egyebek mellett harci drónokat szállít Ukrajnának.