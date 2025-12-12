Halálos vihar a Közel-Keleten: csecsemők fagytak meg, épületek omlottak össze

Gázában a hideg és a nem megfelelő lakhatási körülmények miatt két csecsemő meghalt kihűlésben (hipotermia), heten pedig azért vesztették életüket, mert a heves viharban rájuk omlottak a háborúban megsérült épületek.

Öten Beit Lahíjában haltak meg a kitelepítetteket befogadó épület összeomlásában, ketten pedig Gáza városban, Rimal negyedben, amikor egy megrongálódott ház a kitelepítettek sátraira zuhant. Az erős esőzések többfelé elárasztották a menekültek sátortáborait.

Az övezet polgári védelmi erői felszólították a gázaiakat, hogy ne keressenek menedéket a vihar elől a háború során megrongálódott épületekben.

Az övezetben a viharral járó környezetszennyezés miatt is aggódnak, mert az esővíz magával sodorja a lakóövezetekbe a szemetet és a hulladékot, így különösen nehézzé vált a higiénia fenntartása.

A vihar érkezése előtt Gázában sátrakat, ponyvákat, takarókat és téli ruhákat osztottak, de a becslések szerint több tízezer sátor hiányzik, és sok család szakadt, tönkrement sátrakban él, amelyek nem védenek az eső ellen.

Az izraeli mentőszolgálat azt jelentette, hogy kegy öt- és egy hatéves gyermeket elsodort egy vízelvezető csatorna Bét Semesben, de egy járókelő kimentette őket. A vihar kiterjedt áradásokat okozott a Gázához közeli Askelon városnál is, ahol a tűzoltók és a mentősök ötvennyolc embert mentettek ki az éjjel elárasztott épületekből és járművekből.

Kelet-Jeruzsálemben, Sejk Dzsarra negyedben meghalt hipotermiában egy ötven év körüli férfi, akire egy hatalmas utcai tócsában találtak rá péntek reggel. Ramle városból kórházba szállítottak egy hatvanhét éves nőt hipotermia tüneteivel.

Az ország libanoni és szíriai határháromszögében két centiméteres hó hullott a Hermón–hegyen, a hőmérséklet mínusz egy fok, amely a hó megmaradását jelzi. A Hermón-hegyen működik Izrael egyetlen sípályája.

2023 október 7. után a libanoni Hezbollahhal folytatott harcok miatt a sítelepet zárt katonai övezetnek nyilvánították. A sípálya súlyosan megrongálódott, de idén márciusában közel másfél év után újra megnyitották a látogatók előtt. Tavaly a tönkrement felvonók miatt nem lehetett síelni, de az idei szezonra várhatóan helyreállítják.